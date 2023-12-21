***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.12.2023 09:08
***ARSAN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ARSAN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Alişan Arıkan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227586
BIST
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18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0137
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1444
En Düşük
29,0623
18:0532,0089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1445
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,0256
En Düşük
31,8351
18:051.905,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,22
|Açılış
|: 1.905,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.909,11
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|CMENT
|205,00
|3.164.691
|% 0,00
|
|AYES
|31,12
|1.450.087
|% 0,00
|
|BASCM
|8,84
|874.749
|% 0,00
|
|BALAT
|20,00
|5.363.075
|% 0,00
|
|ATSYH
|53,55
|1.652.775
|% 0,00
|
|CMENT
|205,00
|3.164.691
|% 0,00
|
|AYES
|31,12
|1.450.087
|% 0,00
|
|BASCM
|8,84
|874.749
|% 0,00
|
|BALAT
|20,00
|5.363.075
|% 0,00
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 0,00
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% 0,00
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,00
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1221
|29,1444
|% 0,05
|
|Euro
|31,9679
|32,0089
|% 0,45
|
|Sterlin
|36,7022
|36,8862
|% 0,07
|
|Frank
|33,6560
|33,8587
|% 0,18
|
|Riyal
|7,7422
|7,7811
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,24
|24,28
|% 0,66
|
|Platin
|969,60
|971,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,15
|1.207,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,62
|79,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,43
|2.035,76
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
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17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem