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ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.04.2022 17:01
ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Kat:6 Kağıthane-İstanbul
İnternet Adresi www.arsendenetim.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
arsenbagimsiz@hs01.kep.tr
info@arsendenetim.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Kat:6 Kağıthane-İstanbul 02123028284 02123028453

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Resul KAYA 34998 TRY 33,3314285714
Erkan EREN 34997 TRY 33,3304761910
Ali ORDULU 34998 TRY 33,3314285714
Begüm YÖRÜR 1 TRY 0,0009523810
Melahat SARIAHMETOĞLU 1 TRY 0,0009523810
Yılmaz BEBEK 1 TRY 0,0009523810
Erdal YAVUZ 1 TRY 0,0009523810
Hüseyin YILMAZ 1 TRY 0,0009523810
Mustafa ERYAŞA 1 TRY 0,0009523810
Ali CAN 1 TRY 0,0009523810
TOPLAM 105000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RESUL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denetçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 33.33
ERKAN EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 33.33
ALİ ORDULU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denetçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 33.33

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
Erkan EREN
Ali ORDULU

Yetkilendirme ve Lisans Bilgileri
SPK Liste Giriş Tarihi 20.09.2021
Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş SANTA FE ASSOCIATES LTD. (SFAI)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022716


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DAGHL 25,64 7.674.271 % 9,95  
IHAAS 21,16 13.944.909 % 9,92  
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Altın Gr. 916 917 -5,91  
Cumhuriyet 6.132 6.224 25,00  
Tam 6.110 6.262 32,21  
Yarım 2.953 3.029 15,58  
Çeyrek 1.481 1.515 7,79  
Gümüş.Ons 24,15 24,18 -0,49  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 -0,19  
B. Petrol 107 107 -1,64  
Seans Raporu 17:59
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