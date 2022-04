ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Kat:6 Kağıthane-İstanbulİnternet Adresi www.arsendenetim.comElektronik Posta AdresiE-postaarsenbagimsiz@hs01.kep.trinfo@arsendenetim.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksMerkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Kat:6 Kağıthane-İstanbul 02123028284 02123028453Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 105.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Resul KAYA 34998 TRY 33,3314285714Erkan EREN 34997 TRY 33,3304761910Ali ORDULU 34998 TRY 33,3314285714Begüm YÖRÜR 1 TRY 0,0009523810Melahat SARIAHMETOĞLU 1 TRY 0,0009523810Yılmaz BEBEK 1 TRY 0,0009523810Erdal YAVUZ 1 TRY 0,0009523810Hüseyin YILMAZ 1 TRY 0,0009523810Mustafa ERYAŞA 1 TRY 0,0009523810Ali CAN 1 TRY 0,0009523810TOPLAM 105000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)RESUL KAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denetçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 33.33ERKAN EREN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Denetçi Yönetim Kurulu Başkanı 33.33ALİ ORDULU Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Denetçi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 33.33Sorumlu OrtaklarAdı-SoyadıErkan ERENAli ORDULUYetkilendirme ve Lisans BilgileriSPK Liste Giriş Tarihi 20.09.2021Yabancı Lisans Anlaşması Yapılan Yabancı Kuruluş SANTA FE ASSOCIATES LTD. (SFAI)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022716BIST