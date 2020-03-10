***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 -104.479 1.499.678 -52.415 1.593.970 448.122 -414.684 -1.787.943 11.182.249 8.495.789 19.678.038Transferler21 -361.538 -1.124.502 -41.353 -613.714 -2.080.092 1.787.943 -2.433.256 2.433.256 0Dönem Karı (Zararı)21 11.791.615 11.791.615 2.777.151 14.568.766Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 47.857 -330.059 -282.202 -282.202Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)21 104.479 406.360 510.839 510.839Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 46.480 688.880 2.163.333 2.898.693 -8.495.789 -5.597.096Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.544.500 -4.558 139.409 5.127 523.288 -331.443 11.791.615 23.667.938 5.210.407 28.878.345Transferler21 11.791.615 -11.791.615Dönem Karı (Zararı)21 -21.861.030 -21.861.030 -6.572.003 -28.433.033Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -1.220 -592 -4.492 -140 -2.069 -38.313 -46.826 8.769 -38.057Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.833 20.126.090Dönem Karı (Zararı)-28.433.033 14.568.766Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-28.433.033 14.568.766Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.903.595 88.742.623Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 134.443 626.411Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 89.487.606Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.161.897Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-674.291Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-320.809 -2.124.611Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 -104.537 -2.049.366Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-216.272 -75.245Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.311.140 789.094Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 2.311.140 789.094Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-8.028.369 -35.877Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler32.720.151 -83.399.498Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 -7.574.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 7.520.106 16.339.848İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.520.106 16.339.848Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 23.368.000 -12.964.129İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.620.274İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 24.988.274 -12.964.129Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerStoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 13.827.492Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 139.841 5.096.014Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -166.981 -53.968.399İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -166.981 -53.968.399Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 82.195 -802.897Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-20 1.775.862 -36.685.083İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 1.775.862 -36.685.083Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 1.128 -6.667.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.616.477 19.911.891Alınan Faiz24 1.707.459 289.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -25.149 -75.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.434.536 -20.189.715Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -212.283 -13.834Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -212.283 -13.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-3.222.253 -20.175.881FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.966.618 655.272Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.030.255Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.030.255Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.966.618 -374.983Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 1.966.618 -374.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.402.085 591.647NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.402.085 591.647DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 1.417.907 826.260DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 15.822 1.417.907Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.822 1.417.907Ticari Alacaklar7 51.611 7.571.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 51.611 7.571.717Diğer Alacaklar8 1.620.336 24.988.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.620.274İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 62 24.988.336Peşin Ödenmiş Giderler10 8.438 131.779İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 8.438 131.779Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 337 314Diğer Dönen Varlıklar20 405.417 144.180İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 405.417 144.180ARA TOPLAM2.101.961 34.254.233TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.101.961 34.254.233DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.766.925 1.675.724Binalar12 1.469.360 1.503.837Tesis, Makine ve Cihazlar12 1.438Taşıtlar12 4.408 9.080Mobilya ve Demirbaşlar12 127.317 118.996Özel Maliyetler12 165.840 42.373Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 1.045.095 1.572.050Şerefiye13 1.011.431 1.525.025Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 33.664 47.025Peşin Ödenmiş Giderler10 1.215 17.715İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.215 17.715Ertelenmiş Vergi Varlığı28 7.888.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR10.702.139 3.265.489TOPLAM VARLIKLAR12.804.100 37.519.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 8.454.868 6.488.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 8.454.868 6.488.250Banka Kredileri6 8.454.868 5.995.098Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 493.152Ticari Borçlar7 749.811 916.792İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 749.811 916.792Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 358.778 276.583Diğer Borçlar8 91.239 31.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 91.239 31.000Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.573 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.573 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar19 62.397 63.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 54.023 40.665Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.374 23.113Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.607.894 631.011İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.607.894 631.011ARA TOPLAM12.327.560 8.408.859TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.327.560 8.408.859UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 69.285 93.053Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 69.285 93.053Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 139.465TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.285 232.518TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.396.845 8.641.377ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 1.760.082 23.667.938Ödenmiş Sermaye21 10.000.000 10.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.543.280 1.544.500Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 134.754 139.978Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 129.767 134.851Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 134.917 139.409Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -5.150 -4.558Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 4.987 5.127Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 521.219 523.288Yasal Yedekler21 521.219 523.288Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 11.421.859 -331.443Net Dönem Karı veya Zararı21 -21.861.030 11.791.615Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -1.352.827 5.210.407TOPLAM ÖZKAYNAKLAR407.255 28.878.345TOPLAM KAYNAKLAR12.804.100 37.519.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 5.212.312 4.027.753Satışların Maliyeti22 -3.561.850 -1.836.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.650.462 2.191.159BRÜT KAR (ZARAR)1.650.462 2.191.159Genel Yönetim Giderleri23 -1.484.527 -1.406.820Pazarlama Giderleri23 -23.535 -670.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 2.376.377 496.229Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -36.153.345 -742.924ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-33.634.568 -132.853Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 15.749.852Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -513.594 -74.327FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-34.148.162 15.542.672Finansman Giderleri27 -2.311.140 -1.009.783SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-36.459.302 14.532.889Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.026.269 35.877Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 8.026.269 35.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-28.433.033 14.568.766DÖNEM KARI (ZARARI)-28.433.033 14.568.766Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -6.572.003 2.777.151Ana Ortaklık Payları28 -21.861.030 11.791.615Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 -4.106 -498.076Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)28 -4.492 1.263.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28 -592 47.857Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak PaylarDiğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları28 -140 -1.547.490Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 1.118 -262.354Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 1.118 -262.354Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)28 -4.106 -498.076TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)28 -28.437.139 14.070.690Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar28 -6.572.003 2.777.151Ana Ortaklık Payları28 -21.865.136 11.293.539http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826510BIST