***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Transferler21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630Dönem Karı (Zararı)21 856.606 856.606 610.291 1.466.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 3.571 -6.530 -2.959 -2.959Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -987 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 856.606 26.962.471 3.387.442 30.349.913Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Transferler21 -21.786.968 21.861.030 76.898 76.898Dönem Karı (Zararı)21 -1.281.214 -1.281.214 -76.647 -1.357.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -2.673 -2.836 -5.509 -5.509Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 -15.063 -15.063Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.543.280 -7.823 132.081 4.987 521.219 -10.365.109 -1.281.214 550.257 -1.444.537 -894.280Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -82.437 331.052Dönem Karı (Zararı)21 -1.357.861 1.466.897Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -1.357.861 1.466.897Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-597.585 -1.122.535Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 22.955 35.679Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 762.183Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 762.183Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.199.111 -30.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler46.936 50.213Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.152.175 -80.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-203.447 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 -203.447 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.064.161 -1.547.725Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-1.064.161 -1.547.725Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -425.916 -342.176Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-126.127 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-126.127 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.623.759 2.095Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -112.822 -225.583İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -112.822 -225.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 1.642.812 -479.481İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.642.812 -479.481Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 -74.844Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.211 4.444Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 85.746 32.982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 85.746 32.982Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 15.596 153.175Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -4.362 587.802İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -4.362 587.802Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 3.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-331.687 346.457Alınan Faiz223.134 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler26.116 -15.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.724 -346.824Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-27.724 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-27.724 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -199.997Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -199.997Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -146.827FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI111.826 -1.378.650Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları111.826 -1.378.650Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 111.826 -1.378.650YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.665 -1.394.422NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.665 -1.394.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.822 1.417.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.487 23.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 17.487 15.822Ticari Alacaklar7 164.433 51.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 164.433 51.611Diğer Alacaklar8 300.969 1.620.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 240.124 1.620.274İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 60.845 62Stoklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 12.770 8.438İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 12.770 8.438Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 337 337Diğer Dönen Varlıklar20 81.972 405.417İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 81.972 405.417ARA TOPLAM577.968 2.101.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR577.968 2.101.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.610.653 1.766.925Binalar12 1.460.734 1.469.360Tesis, Makine ve Cihazlar12 0 0Taşıtlar12 557 4.408Mobilya ve Demirbaşlar12 117.808 127.317Özel Maliyetler12 31.554 165.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.094.959 1.045.095Şerefiye13 1.064.161 1.011.431Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 30.798 33.664Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215Ertelenmiş Vergi Varlığı28 8.447.131 7.888.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.152.837 10.702.139TOPLAM VARLIKLAR11.730.805 12.804.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.566.694 8.454.868İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 8.566.694 8.454.868Banka Kredileri6 8.566.694 8.454.868Ticari Borçlar7 835.557 749.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 835.557 749.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 374.374 358.778Diğer Borçlar8 7.491 91.239İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 7.491 91.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.573 2.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 2.573 2.573Kısa Vadeli Karşılıklar19 55.715 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 47.341 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.374 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.687.280 2.607.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.687.280 2.607.894ARA TOPLAM12.529.684 12.327.560TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.529.684 12.327.560UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 95.401 69.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 95.401 69.285TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER95.401 69.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.625.085 12.396.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 550.257 1.760.082Ödenmiş Sermaye21 10.000.000 10.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.543.280 1.543.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 132.081 134.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 132.081 134.754Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 134.917 134.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -7.823 -5.150Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 4.987 4.987Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 521.219 521.219Yasal Yedekler21 521.219 521.219Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -10.365.109 11.421.859Net Dönem Karı veya Zararı21 -1.281.214 -21.861.030Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -1.444.537 -1.352.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-894.280 407.255TOPLAM KAYNAKLAR11.730.805 12.804.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMI-1.310.363TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.145.907BRÜT KAR (ZARAR)0 1.145.907Genel Yönetim Giderleri-244.906 -341.760Pazarlama Giderleri0 -23.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler679.081 587.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.732.700 -908.666ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.298.525 459.698Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler52.730 1.547.725Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-126.127 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.371.922 2.007.423Finansman Giderleri-203.447 -331.333SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.575.369 1.676.090Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 217.508 -209.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 217.508 -209.193SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.357.861 1.466.897DÖNEM KARI (ZARARI)-1.357.861 1.466.897Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-76.647 610.291Ana Ortaklık Payları-1.281.214 856.606Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23 -2.085 -2.308Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 0 -6.530Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 -2.673 3.571Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 588 651Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 588 651Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.085 -2.308TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.359.946 1.464.589Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-76.647 610.291Ana Ortaklık Payları-1.283.299 854.298http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850298BIST