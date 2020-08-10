***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Transferler21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-16.791.640 -16.791.640 1.192.345 -15.599.295Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.530 -6.530Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-69 -69Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -4.627 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 -16.791.640 9.310.585 3.969.496 13.280.081Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Transferler21 -21.786.968 21.861.030 74.062 74.062Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -564 -212.650 -213.214 -213.214Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 -43.602 4.792 -134.917 -4.987 -74.015 1.302.503 1.049.774 1.352.827 2.402.601Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.499.678 -922 447.204 -9.062.606 -212.650 2.670.704 2.670.704Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 3.271.773 -10.868.252Dönem Karı (Zararı)-212.650 -15.599.295Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-212.650 -15.599.295Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.615.185 -15.841.980Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 22.186 55.318Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 399.915Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 399.915Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.573.660 -23.049.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler909 99.841Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.572.751 -23.148.922Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.011.431 1.866.475Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.011.431 1.866.475Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -495.309 4.885.393Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-496.783 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-496.783 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.869.238 20.588.428Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 961.225 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 0 43.059İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 0 43.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 834.065 19.564.267İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 834.065 19.564.267Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 0 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 1.121 8.694Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 8.549 -418.873İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 8.549 -418.873Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 52.552 -60.153Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 11.726 1.447.834İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 11.726 1.447.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 0 3.600Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.271.773 -10.852.847Alınan Faiz0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 -15.405YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-965.004 9.017.778Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-163.400 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-163.400 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -199.997Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -199.997Alınan Faiz558.724Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-801.604 8.659.051FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.322.571 604.502Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.322.571 604.502Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -2.322.571 604.502YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.802 -1.245.972Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.802 -1.245.972DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.822 1.417.907DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 171.935Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20 15.822Ticari Alacaklar7 0 51.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 51.611Diğer Alacaklar8 786.209 1.620.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 1.620.274İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 786.209 62Stoklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 7.090 8.438İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 7.090 8.438Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 337Diğer Dönen Varlıklar20 67.678 405.417İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 67.678 405.417ARA TOPLAM860.997 2.101.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR860.997 2.101.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 111.310 1.766.925Binalar1.469.360Tesis, Makine ve Cihazlar12 0 0Taşıtlar12 0 4.408Mobilya ve Demirbaşlar12 81.868 127.317Özel Maliyetler12 29.442 165.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 1.045.095Şerefiye13 0 1.011.431Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 33.664Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215Ertelenmiş Vergi Varlığı28 6.472.456 7.888.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.583.860 10.702.139TOPLAM VARLIKLAR7.444.857 12.804.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.762.810 8.454.868İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.762.810 8.454.868Banka Kredileri6 2.762.810 8.454.868Ticari Borçlar7 375.353 749.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 375.353 749.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 125.570 358.778Diğer Borçlar8 1.040.171 91.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 35.134 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.005.037 91.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.127 2.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.127 2.573Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 457.359 2.607.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 457.359 2.607.894ARA TOPLAM4.762.390 12.327.560TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.762.390 12.327.560UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 11.763 69.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 11.763 69.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.763 69.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.774.153 12.396.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 2.670.704 1.760.082Ödenmiş Sermaye21 10.000.000 10.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.499.678 1.543.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 -922 134.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -922 134.754Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 0 134.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -922 -5.150Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 4.987Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 447.204 521.219Yasal Yedekler21 447.204 521.219Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.062.606 11.421.859Net Dönem Karı veya Zararı21 -212.650 -21.861.030Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 -1.352.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.670.704 407.255TOPLAM KAYNAKLAR7.444.857 12.804.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 5.138.927 2.682.657Satışların Maliyeti22 0 -3.349.437 -2.039.074TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.789.490 643.583BRÜT KAR (ZARAR)0 1.789.490 643.583Genel Yönetim Giderleri-128.814 -729.918 116.092 -388.158Pazarlama Giderleri0 -23.535Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler674.997 946.947 -4.084 359.196Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.860.398 -23.562.312 -127.698 -22.653.646ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.314.215 -21.579.328 -15.690 -22.039.025Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.313 1.866.475 621.583 318.750Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-126.127 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-766.029 -19.712.853 605.893 -21.720.275Finansman Giderleri58.070 -573.779 261.517 -242.446SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-707.959 -20.286.632 867.410 -21.962.721Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 495.309 4.687.337 277.801 4.896.530Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 495.309 4.687.337 277.801 4.896.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-212.650 -15.599.295 1.145.211 -17.066.191DÖNEM KARI (ZARARI)-212.650 -15.599.295 1.145.211 -17.066.191Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.192.345 76.647 582.054Ana Ortaklık Payları-212.650 -16.791.640 1.068.564 -17.648.245Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23 -109.538 -5.147 -107.453 -2.839Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 -134.917 -6.530 -134.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 4.228 -69 6.901 -3.640Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 -4.987 -4.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 26.138 1.452 25.550 801Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 26.138 1.452 25.550 801Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-109.538 -5.147 -107.453 -2.839TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-322.188 -15.604.442 1.037.758 -17.069.030Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.192.345 76.647 582.054Ana Ortaklık Payları-322.188 -16.796.787 961.111 -17.651.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867534BIST