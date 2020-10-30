***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 3.903.808 6.455.192Dönem Karı (Zararı)-307.804 -14.639.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-307.804 -14.639.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.171.922 21.243.470Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 694.713 103.240Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 191.250Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 191.250Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.483.606 23.340.687Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10.855 -15.405Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.472.751 23.356.092Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.926 1.771.645Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 16.926 1.771.645Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.011.431 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler1.011.431 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -485.140 -4.163.352Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler2.450.386 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler674.313 0Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.776.073 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-906.287 -1.291.247Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)11 0 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 51.611 197.081İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 51.611 197.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 834.127 -3.213.153İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -218.168 -50.242Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 -1.151.722 2.096.110İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Bor 10.532Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-105.296 10.532Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -223.100Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -223.100Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.827.333 -5.597.974FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.641.647 -995.087Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.641.647 -995.087Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.641.647 -995.087YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.802 -350.437Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-15.802 -350.437DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.822 366.502DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 16.065Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Diğer Düzeltmeler-28.398 -28.398Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.906.038 -4.558 1.263.911 46.480 1.137.002 -39.294 11.791.615 26.101.194 2.777.151 28.878.345Transferler21 11.799.245 -11.791.615 7.630 7.630Dönem Karı (Zararı)-15.837.121 -15.692.084 1.052.109 -14.639.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-6.530 -6.530Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.103 -1.103 -1.103Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.906.038 -5.661 1.257.381 46.480 1.137.002 11.759.951 -15.837.121 10.409.107 3.829.260 14.238.367Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 10.000.000 1.543.280 -5.150 134.917 4.987 521.219 11.421.859 -21.861.030 1.760.082 -1.352.827 407.255Transferler21 358 -21.787.328 21.861.030 74.060 74.060Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -307.804 -307.804 -307.804Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması21 -43.602 4.792 -134.917 -4.987 -74.015 1.302.503 1.049.774 1.352.827 2.402.601Dönem Sonu Bakiyeler21 10.000.000 1.499.678 447.204 -9.062.966 -307.804 2.576.112 2.576.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 20 15.822Ticari Alacaklar7 0 51.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 51.611Diğer Alacaklar8 786.209 1.620.336İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 0 1.620.274İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 786.209 62Stoklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 35.009 8.438İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 35.009 8.438Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 337Diğer Dönen Varlıklar20 77.973 405.417İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 77.973 405.417ARA TOPLAM899.211 2.101.961TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR899.211 2.101.961DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 101.510 1.766.925Binalar1.469.360Tesis, Makine ve Cihazlar12 0 0Taşıtlar12 0 4.408Mobilya ve Demirbaşlar12 74.202 127.317Özel Maliyetler12 27.308 165.840Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 1.045.095Şerefiye13 0 1.011.431Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 0 33.664Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 94 1.215Ertelenmiş Vergi Varlığı28 6.462.145 7.888.904TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.563.749 10.702.139TOPLAM VARLIKLAR7.462.960 12.804.100KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.813.221 8.454.868İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 2.813.221 8.454.868Banka Kredileri6 2.813.221 8.454.868Ticari Borçlar7 354.572 749.811İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 354.572 749.811Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 140.610 358.778Diğer Borçlar8 1.082.439 91.239İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 48.393 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.034.046 91.239Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.127 2.573İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.127 2.573Kısa Vadeli Karşılıklar19 29.907 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 29.907 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 464.972 2.607.894İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 464.972 2.607.894ARA TOPLAM4.886.848 12.327.560TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.886.848 12.327.560UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 0 69.285Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 0 69.285Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 69.285TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.886.848 12.396.845ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 2.576.112 1.760.082Ödenmiş Sermaye21 10.000.000 10.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.499.678 1.543.280Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 0 134.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 134.754Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 0 134.917Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 -5.150Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 4.987Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 447.204 521.219Yasal Yedekler21 447.204 521.219Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -9.062.966 11.421.859Net Dönem Karı veya Zararı21 -307.804 -21.861.030Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 -1.352.827TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.576.112 407.255TOPLAM KAYNAKLAR7.462.960 12.804.100Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 5.209.659 70.732Satışların Maliyeti22 0 -3.370.954 -21.517TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 1.838.705 49.215BRÜT KAR (ZARAR)0 1.838.705 0 49.215Genel Yönetim Giderleri-249.657 -1.082.447 -120.843 -352.529Pazarlama Giderleri0 -23.535 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler685.851 1.552.582 10.854 605.635Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.760.398 -19.125.737 100.000 4.436.575ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.324.204 -16.840.432 -9.989 4.738.896Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.313 0 0 -1.866.475Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-126.127 -191.250 0 -191.250FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-776.018 -17.031.682 -9.989 2.681.171Finansman Gelirleri0 0 0 0Finansman Giderleri-16.926 -1.771.645 -74.996 -1.197.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-792.944 -18.803.327 -84.985 1.483.305Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri23 485.140 4.163.352 -10.169 -523.985Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 485.140 4.163.352 -10.169 -523.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-307.804 -14.639.975 -95.154 959.320DÖNEM KARI (ZARARI)-307.804 -14.639.975 -95.154 959.320Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.052.109 0 -140.236Ana Ortaklık Payları-307.804 -15.692.084 -95.154 1.099.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23 0 10.222 109.538 15.369Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)23 0 -6.530 134.917 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23 0 19.635 -4.228 19.704Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23 0 0 4.987 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 0 -2.883 -26.138 -4.335Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 0 -2.883 -26.138 -4.335Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 10.222 109.538 15.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-307.804 -14.629.753 14.384 974.689Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 1.052.109 0 -140.236Ana Ortaklık Payları-307.804 -15.681.862 14.384 1.114.925http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885038BIST