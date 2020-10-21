***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklamamız, kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla kamuya duyurulmaktadır.Borsa İstanbul tarafından Artı Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin de dahil olduğu 6 hisse senedi için bir takım işlem kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiş ve 08.10.2020 tarihinde bu tedbirler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Bu karar, spekülasyonların önlenmesi ve yatırımcıların korunması masksadıyla şirket yönetiminden bağımsız olarak Borsa İstanbul yönetimince verilmiş bir karardır. Şirketimize ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Şirketimizin sermaye artırım talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu onayına sunulan taslak izahname henüz onaylanmamıştır, Şirketimiz sermaye artırımı işlemleri için gerekli çalışmalarına devam etmektedir.Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım-satım kararlarından ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882780BIST