***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
21.10.2020 10:53
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklamamız, kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi maksadıyla kamuya duyurulmaktadır.
Borsa İstanbul tarafından Artı Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin de dahil olduğu 6 hisse senedi için bir takım işlem kısıtlayıcı tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiş ve 08.10.2020 tarihinde bu tedbirler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Bu karar, spekülasyonların önlenmesi ve yatırımcıların korunması masksadıyla şirket yönetiminden bağımsız olarak Borsa İstanbul yönetimince verilmiş bir karardır. Şirketimize ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır. Şirketimizin sermaye artırım talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu onayına sunulan taslak izahname henüz onaylanmamıştır, Şirketimiz sermaye artırımı işlemleri için gerekli çalışmalarına devam etmektedir.
Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım-satım kararlarından ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882780
BIST
12:401.221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 10,11
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:407,8442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0217
|Açılış
|: 7,8580
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:409,2943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0055
|Açılış
|: 9,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:40483,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,40
|Açılış
|: 483,56
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:40
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|135.987.759
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.669.031
|% -9,93
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|GARAN
|7,55
|632.044.480
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|612.642.249
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,90
|387.963.109
|% -1,27
|
|KLGYO
|15,75
|380.739.061
|% -4,02
|
|KARSN
|3,32
|708.892.114
|% 6,07
|
|IHLAS
|1,29
|192.462.145
|% -2,27
|
|SKBNK
|2,04
|256.063.898
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|236.415.584
|% 2,09
|
|YKBNK
|2,42
|291.214.675
|% 1,68
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8404
|7,8442
|% -0,28
|
|Euro
|9,2909
|9,2943
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2094
|10,2606
|% 0,57
|
|Frank
|8,6369
|8,6889
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0858
|2,0962
|% -0,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|10,94
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,59
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.189
|3.268
|13,67
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|6,61
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,53
|42,53
|-0,63
|