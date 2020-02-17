***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteBeşiktaş Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019/4.Dönem Kurum Geçici VergiMali Tablonun Verilme Tarihi14/02/2020Açıklamalar01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulan Sermaye Piyasasımevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ekli pdf.dosyasında sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819455BIST