***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
30.09.2020 12:58
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında 40.000.000 TL arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Ekte sunulan Taslak İzahname'nin onaylanması için 30.09.2020 (Bugün) tarihinde Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
İzahnamenin 1-35 sayfalarını içeren bölümü ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877396
BIST
13:251.136
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 12,94
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.136
En Düşük
1.129
13:257,7713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0455
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:259,1082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0705
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0797
13:25471,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -5,31
|Açılış
|: 471,23
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:25
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.308.032
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.582.320
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.613.825
|% -9,97
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|KARSN
|3,13
|663.083.441
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,36
|567.111.788
|% 2,44
|
|SISE
|7,15
|1.198.881.229
|% -3,25
|
|ASELS
|18,98
|1.749.980.325
|% 1,99
|
|GARAN
|7,03
|647.874.004
|% 1,88
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7647
|7,7713
|% -0,58
|
|Euro
|9,0960
|9,1082
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,9519
|10,0018
|% -0,59
|
|Frank
|8,3990
|8,4495
|% -0,75
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% -0,41
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,35
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,14
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,51
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,26
|