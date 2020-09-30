***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında 40.000.000 TL arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Ekte sunulan Taslak İzahname'nin onaylanması için 30.09.2020 (Bugün) tarihinde Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek olup, İzahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu İzahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.İzahnamenin 1-35 sayfalarını içeren bölümü ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877396BIST