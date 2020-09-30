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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

30.09.2020 12:58
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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Türkçe
İzahname (SPK Onayına Sunulan)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında 40.000.000 TL  arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi kapsamında hazırlanan Taslak İzahname ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır. 
Ekte sunulan Taslak İzahname'nin onaylanması için 30.09.2020 (Bugün) tarihinde Kurul'a yapılan kayda alma başvurusu incelenecek  olup, İzahname Kurul  tarafından henüz onaylanmamıştır.  Kurul'un incelemesi  sonucu  İzahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
 İzahnamenin 36-71 sayfalarını içeren bölümü ekte sunulmaktadır. 
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877397


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