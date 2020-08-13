***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.08.2020 16:04
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklamamız, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve spekülasyonlara izin verilmemesi maksadıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinde hafta başından beri meydana gelen fiyat hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamakla birlikte, Şirketimizin payları üzerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gerçekleşmesi kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı doğurmuştur.
Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını, yönetimimizin gemişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım-satım kararlarından ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacağıı önemle hatırlatırız.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868626
BIST
16:401.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,26
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.101
16:407,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0036
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:408,6978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0560
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:40456,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,29
|Açılış
|: 456,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:40
|MSGYO
|4,18
|39.361.850
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.899.538
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,61
|6.570.699
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.640.118
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|KRGYO
|4,46
|20.052.089
|% -9,16
|
|GLRYH
|14,90
|148.186.358
|% -8,98
|
|ASELS
|17,70
|957.505.321
|% -0,28
|
|TUPRS
|78,70
|895.276.617
|% 1,22
|
|GARAN
|6,98
|795.169.629
|% -1,27
|
|EKGYO
|2,00
|794.603.946
|% -1,96
|
|THYAO
|11,05
|794.599.670
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,00
|794.603.946
|% -1,96
|
|KRDMD
|2,86
|649.754.275
|% -5,30
|
|SKBNK
|1,52
|323.760.386
|% 0,66
|
|KARSN
|3,17
|659.675.177
|% 3,59
|
|ODAS
|2,50
|399.846.484
|% -1,19
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3255
|7,3300
|% -0,05
|
|Euro
|8,6876
|8,6978
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,5774
|9,6254
|% 0,52
|
|Frank
|8,0257
|8,0740
|% 0,22
|
|Riyal
|1,9484
|1,9582
|% -0,06
|
|16:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|23,46
|
|Altın Gr.
|456
|456
|3,76
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|7,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,05
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|1,47
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,77
|1,25
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,22
|
|B. Petrol
|45,22
|45,22
|-0,21
|