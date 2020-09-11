***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
11.09.2020 15:57
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 11/09/2020 tarih ve BİAŞ-2-3746 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Bu minvalde 13.08.2020 tarihli KAP açıklamamız kapsamında, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemeleri, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmaları, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermeleri gereğini hatırlatmak isteriz.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874673
BIST
16:141.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
16:147,4730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,4920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4786
En Düşük
7,4368
16:148,8616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
16:14468,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,18
|Açılış
|: 468,34
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
468,52
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler16:14
|DNISI
|6,82
|2.499.121
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|6.452.634
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|508.793
|% 10,00
|
|UFUK
|9,35
|234.150
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|13.875.218
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|7.851.442
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|7.400.458
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.734.627
|% -9,80
|
|ISGSY
|9,45
|47.417.394
|% -7,17
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|THYAO
|10,97
|780.187.505
|% 1,95
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|ZOREN
|2,73
|519.608.680
|% 0,37
|
|TUPRS
|81,40
|515.705.880
|% 0,37
|
|IHLGM
|1,57
|560.760.758
|% 8,28
|
|PETKM
|4,29
|1.527.372.930
|% 0,70
|
|SKBNK
|1,50
|461.551.565
|% -0,66
|
|IHYAY
|1,31
|345.574.579
|% 4,80
|
|IHLAS
|1,07
|252.862.970
|% 9,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4701
|7,4730
|% 0,33
|
|Euro
|8,8537
|8,8616
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,5413
|9,5891
|% 0,30
|
|Frank
|8,1919
|8,2413
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9871
|1,9971
|% 0,37
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|3,95
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,42
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|-16,00
|
|Tam
|3.092
|3.169
|-9,72
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-4,70
|
|Çeyrek
|750
|766
|-2,35
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,92
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,03
|
|B. Petrol
|39,69
|39,69
|-0,37
|
Seans Raporu
16:14
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16:25IHEVA
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16:24XU100
Endeks 1, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 11, 121.00 milyon TL de
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16:24PSDTC
Yüzde 5.02 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 370 adet işlem