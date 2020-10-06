***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOlağan Dışı Fiyat ve Miktar HareketleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2020-11.09.2020-30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBu açıklamamız, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve spekülasyonlara izin verilmemesi maksadıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinde hafta başından beri meydana gelen fiyat hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamakla birlikte, Şirketimizin payları üzerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gerçekleşmesi kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı doğurmuştur.Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını, sermaye artırım talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu onayına sunulan taslak izahnamenin henüz onaylanmadığını bu konuda gerekli açıklamanın 30.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla yapıldığını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım-satım kararlarından ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878647BIST