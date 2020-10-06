***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.10.2020 15:48
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020-11.09.2020-30.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bu açıklamamız, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve spekülasyonlara izin verilmemesi maksadıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinde hafta başından beri meydana gelen fiyat hareketlerine ilişkin kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamakla birlikte, Şirketimizin payları üzerinde olağandışı fiyat ve miktar hareketleri gerçekleşmesi kamuoyu açıklaması yapılması ihtiyacı doğurmuştur.
Bu minvalde, yatırımcılarımızın özellikle Şirketimiz hisse senetlerinin değerine ilişkin paylaşımlara itibar etmemelerini, somut olmayan ve teyit edilmemiş spekülasyonlara karşı dikkatli olmalarını, alım-satım kararlarını verirken Şirketimizin mali tabloları ve özel durum açıklamalarını dikkate alarak karar vermelerinin gereğini şu aşamada kamuya açıklanmamış mahiyette herhangi bir planlamamızın bulunmadığını, sermaye artırım talebine ilişkin Sermaye Piyasası Kurumu onayına sunulan taslak izahnamenin henüz onaylanmadığını bu konuda gerekli açıklamanın 30.09.2020 tarihli KAP açıklamasıyla yapıldığını, yönetimimizin geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hisse senedi alım-satım kararlarından ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamayacağını önemle hatırlatırız.
Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878647
BIST
17:211.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,33
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:217,7786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:219,1792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:21478,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,50
|Açılış
|: 478,26
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:21
|YAPRK
|85,80
|1.753.924
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.688.423
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.697.163
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|887.714
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|SISE
|6,90
|1.169.655.093
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|TURSG
|6,19
|776.923.164
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.421.769.498
|% 9,93
|
|GARAN
|7,24
|1.806.171.177
|% 0,84
|
|ZOREN
|2,68
|644.902.810
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,49
|818.046.414
|% -0,29
|
|EKGYO
|1,79
|357.033.479
|% 1,13
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7731
|7,7786
|% 0,18
|
|Euro
|9,1648
|9,1792
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0504
|10,1008
|% 0,01
|
|Frank
|8,4612
|8,5122
|% 0,12
|
|Riyal
|2,0651
|2,0754
|% 0,06
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,63
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.151
|3.231
|9,28
|
|Yarım
|1.523
|1.563
|4,49
|
|Çeyrek
|764
|781
|2,24
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,19
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,62
|42,62
|1,33
|
Seans Raporu
17:21
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17:35YYAPI
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