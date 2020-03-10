***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGiresun Derelide faaliyette bulunan , 9.1 megawatt kapasiteli Serhat Hidroelektirik Santraline sahip Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketininen az %51 payinin Arti Yatirim Holding'e devri konusunda , Sirketimiz ile Kayen Kayı Enerji Yatirimlari A.Ş ve Coşkun Yilmaz arasinda10.03.2020 tarihinde , gorusmelere baslanmis ve konuyla ilgili gizlilik anlasmasi imzalanmistir.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826054BIST