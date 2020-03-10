***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2020 14:22
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Giresun Derelide faaliyette bulunan , 9.1 megawatt kapasiteli Serhat Hidroelektirik Santraline sahip Kayen Omikron Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin
en az %51 payinin Arti Yatirim Holding'e devri konusunda , Sirketimiz ile Kayen Kayı Enerji Yatirimlari A.Ş ve Coşkun Yilmaz arasinda
10.03.2020 tarihinde , gorusmelere baslanmis ve konuyla ilgili gizlilik anlasmasi imzalanmistir.
Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826054
BIST
17:04103.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 370,63
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
102.715
17:046,1405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0063
|Açılış
|: 6,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
17:046,9740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0558
|Açılış
|: 6,9720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
17:04326,96
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -4,85
|Açılış
|: 326,96
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|25,52
|20.571.022
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|8.815.458
|% 14,73
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|YONGA
|10,86
|9.977
|% 8,60
|
|HATEK
|8,52
|22.885.136
|% 8,54
|
|OYAYO
|5,62
|892.866
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,76
|5.189.918
|% -9,74
|
|BURCE
|6,08
|2.191.787
|% -9,66
|
|IZTAR
|2,15
|154.765
|% -9,66
|
|TGSAS
|4,16
|3.670.966
|% -9,57
|
|THYAO
|10,44
|933.629.153
|% 0,58
|
|ASELS
|27,22
|904.296.323
|% -1,95
|
|GARAN
|9,49
|576.819.593
|% 3,38
|
|YKBNK
|2,35
|371.801.730
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|237.454.678
|% -2,67
|
|IHLGM
|1,23
|200.141.524
|% -2,38
|
|YKBNK
|2,35
|371.801.730
|% 2,62
|
|ODAS
|1,82
|237.454.678
|% -2,67
|
|KARSN
|1,62
|159.191.358
|% -2,41
|
|EKGYO
|1,34
|124.733.330
|% -0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9832
|8,0233
|% -0,65
|
|Frank
|6,5673
|6,6069
|% -0,66
|
|Riyal
|1,6323
|1,6405
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|-24,78
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,75
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.157
|2.211
|-12,21
|
|Yarım
|1.042
|1.069
|-5,91
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,95
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,94
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|37,05
|37,05
|2,69
|
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