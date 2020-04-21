***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMustafa Uğur Bayraktar'a ait, Artı Yatırım Holding A.Ş'nin 100.000 adet A grubu imtiyazlı paylarının Yalçın Yalçınkaya'ya satılmasıyla ilgili görüşmelere başlanmıştır.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839627BIST