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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2020 19:06
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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş yönetim kurulu toplanarak aşağıda kararı almıştır.  Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad. N22 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan,aşağıda ünvanı ve vergi dairesi numaraları yazılı şirketlerin,  her birinin en az % 51' i olmak üzere paylarının satın alınmasına ve  işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.        1-Üsküdar Vergi Dairesi 9480774802 numara ile kayıtlı, YENİ KARGO ACENTELİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.   2-Üsküdar Vergi Dairesi 8591157689 numara ile kayıtlı TRW İŞ GÜCÜ VE KARİYER PLANLAMA HİZMETLERİ A.Ş.  3-Üsküdar Vergi Dairesi 7351587265 numara ile kayıtlı, RİNG PAKET DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.  4-Üsküdar Vergi Dairesi 8330496290 numara ile kayıtlı TEDİ İNOVASYON TİCARET A.Ş.  5-Üsküdar Vergi Dairesi 9431121564 numara ile kayıtlı YAYA LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş.  6-Üsküdar Vergi Dairesi 4600487085 numara ile kayıtlı HAY MÜHENDİSLİK A.Ş.         Hissedarlarımıza duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839933


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 212,30 6.254.062 % 10,00  
LOGO 78,65 60.971.240 % 10,00  
LINK 31,24 18.307.696 % 10,00  
POLTK 84,70 205.482 % 10,00  
OZRDN 2,42 155.422 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5814 8,6244 % 0,38  
Frank 7,1683 7,2115 % 0,04  
Riyal 1,8532 1,8625 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.714 1.715 28,24  
Altın Gr. 385 385 7,20  
Cumhuriyet 2.471 2.533 48,90  
Tam 2.536 2.598 50,10  
Yarım 1.235 1.268 24,40  
Çeyrek 620 634 12,20  
Gümüş.Ons 15,03 15,05 0,15  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 0,04  
B. Petrol 20,41 20,41 1,08  
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