***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş yönetim kurulu toplanarak aşağıda kararı almıştır. Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad. N22 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan,aşağıda ünvanı ve vergi dairesi numaraları yazılı şirketlerin, her birinin en az % 51' i olmak üzere paylarının satın alınmasına ve işlemlere başlanmasına karar verilmiştir. 1-Üsküdar Vergi Dairesi 9480774802 numara ile kayıtlı, YENİ KARGO ACENTELİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 2-Üsküdar Vergi Dairesi 8591157689 numara ile kayıtlı TRW İŞ GÜCÜ VE KARİYER PLANLAMA HİZMETLERİ A.Ş. 3-Üsküdar Vergi Dairesi 7351587265 numara ile kayıtlı, RİNG PAKET DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş. 4-Üsküdar Vergi Dairesi 8330496290 numara ile kayıtlı TEDİ İNOVASYON TİCARET A.Ş. 5-Üsküdar Vergi Dairesi 9431121564 numara ile kayıtlı YAYA LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 6-Üsküdar Vergi Dairesi 4600487085 numara ile kayıtlı HAY MÜHENDİSLİK A.Ş. Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839933BIST