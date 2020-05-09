***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1- Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn.Sayım Engür'ün yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Yalçın Yalçınkaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 2- Şirketimizdeki yönetim kurulu üyeliği görevinden istifa eden Sn.Abdulaziz Avcı'nın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Dr. Şahin Arslantaş'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına, 3- Yönetim kurulu başkanlığı'na Sn.Yalçın Yalçınkaya'nın atanmasına,4- Yönetim kurulu başkan vekilliği'ne, Sn.Dr. Şahin Arslantaş'ın atanmasına,karar verilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843845BIST