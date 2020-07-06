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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2020 18:57
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.05.2020-16.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Artı Yatırım Holding A.Ş. toplam sermayesinin %1'ine karşılık gelen 100.000.-TL nominal değerli A Grubu İmtiyazlı paylarının Sayın Yalçın Yalçınkaya tarafından devralınmasına bağlı olarak 14.05.2020 tarihinde zorunlu pay alım teklifine ilişkin Bilgi Formu'nun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulduğu ve zorunlu pay alım teklifi fiyatının 1,00 TL nominal değerli beher B Grubu pay için 0,87 TL olarak belirlendiği hususu KAP'ta duyurulmuştu.
  
02.07.2020 tarihli ve Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporu sonuçlarına göre 1 TL nominal değerli beher B Grubu pay değeri 0,53 TL olarak hesaplanmıştır.
 
Bu minvalde pay alım teklifini doğuran ve 16.06.2020 tarihinde kamuya açıklanan pay alım fiyatı olan 0,87 TL'den pay alım teklifinde bulunulmaktadır.
 
Değerleme raporunun sonuç kısmı ekte yer almaktadır.
  
İlgili Tebliğ uyarınca Kurul'un onayını müteakip zorunlu pay alım teklifi işleminin başlamasından önce pay alım teklifi bilgi formu KAP'ta ayrıca kamuya duyurulacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855256


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 189,20 2.932.672 % 10,00  
SKTAS 3,41 26.438.523 % 10,00  
ORMA 6,49 735.278 % 10,00  
DOBUR 16,06 2.248.872 % 10,00  
OYAKC 9,25 278.367.147 % 9,99  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5470 8,5899 % 0,11  
Frank 7,2617 7,3054 % 0,52  
Riyal 1,8244 1,8335 % 0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.783 1.784 8,55  
Altın Gr. 393 394 1,44  
Cumhuriyet 2.550 2.570 16,00  
Tam 2.625 2.637 16,50  
Yarım 1.275 1.290 8,00  
Çeyrek 637 646 4,00  
Gümüş.Ons 18,21 18,24 0,22  
Gümüş Gr. 4,02 4,03 0,05  
B. Petrol 43,12 43,12 0,32  
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