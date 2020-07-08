***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 08.07.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.Şirketimiz finansal tablolarına göre Şirkete karşı borçlu durumunda olan Müjdat Uslu, Erdal Can Alkoçlar ve Uğur Bayraktar'dan Şirket alacaklarının tahsili amacıyla görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir. Şirketin, 22.04.2020 tarihinde, finansal duran varlık edinim planları hakkında yaptığı KAP açıklamasında adı geçen YENİ KARGO ACENTELİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş., TRW İŞ GÜCÜ VE KARİYER PLANLAMA HİZMETLERİ A.Ş., RİNG PAKET DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş., TEDİ İNOVASYON TİCARET A.Ş., YAYA LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş., HAY MÜHENDİSLİK A.Ş. şirketlerinin %51 nin satın alınması ile ilgili olarak yapılan KAP açıklaması, ilgili dönemde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran yöneticilerce yapılmış olup, açıklamaya ilişkin yönetim kurulu kararı alınmadığı tespit edilmiştir. Yönetim kurulumuz kısa vadede öncelikle şirketin bilançosunda negatif değere ulaşan öz kaynağın düzeltilmesi için çalışmalara devam edecek olup, 22.04.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan finansal varlıkların kısa vadede satın alınması mümkün görünmemektedir.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857418BIST