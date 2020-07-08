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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.07.2020 18:42
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Şirketimiz 08.07.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimiz finansal tablolarına göre Şirkete karşı borçlu durumunda olan Müjdat Uslu, Erdal Can Alkoçlar ve Uğur Bayraktar'dan Şirket alacaklarının tahsili amacıyla görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir. Şirketin, 22.04.2020 tarihinde, finansal duran varlık edinim planları hakkında yaptığı KAP açıklamasında adı geçen YENİ KARGO ACENTELİK VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş., TRW İŞ GÜCÜ VE KARİYER PLANLAMA HİZMETLERİ A.Ş.,  RİNG PAKET DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş., TEDİ İNOVASYON TİCARET A.Ş., YAYA LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş., HAY MÜHENDİSLİK A.Ş.  şirketlerinin %51 nin satın alınması ile ilgili olarak yapılan KAP açıklaması, ilgili dönemde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran yöneticilerce yapılmış olup, açıklamaya ilişkin yönetim kurulu kararı alınmadığı tespit edilmiştir.  Yönetim kurulumuz kısa vadede öncelikle şirketin bilançosunda negatif değere ulaşan öz kaynağın düzeltilmesi için çalışmalara devam edecek olup, 22.04.2020 tarihli KAP açıklamasında yer alan finansal varlıkların kısa vadede satın alınması mümkün görünmemektedir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857418


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6097 8,6528 % 0,36  
Frank 7,2808 7,3247 % 0,44  
Riyal 1,8237 1,8329 % 0,03  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 15,21  
Altın Gr. 400 400 3,78  
Cumhuriyet 2.589 2.611 27,20  
Tam 2.665 2.679 27,90  
Yarım 1.294 1.311 13,70  
Çeyrek 647 656 6,90  
Gümüş.Ons 18,62 18,65 0,37  
Gümüş Gr. 4,11 4,12 0,08  
B. Petrol 42,94 42,94 -0,14  
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