***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarFinansal tablo formatındaki değişiklik hakkında:06.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğumuz Bağlı Ortaklığımız Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'deki tüm paylarımızı devretmiş olmamız sebebiyle bu dönem mali tablolarımıza konsolide edilmeyecektir.30.06.2020 tarihinden itibaren mali tablolarımız "Konsolide Olmayan Mali Tablo"(Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır.Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862427BIST