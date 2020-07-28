***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 15:32
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal tablo formatındaki değişiklik hakkında:
06.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğumuz Bağlı Ortaklığımız Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'deki tüm paylarımızı devretmiş olmamız sebebiyle bu dönem mali tablolarımıza konsolide edilmeyecektir.
30.06.2020 tarihinden itibaren mali tablolarımız "Konsolide Olmayan Mali Tablo"(Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır.
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862427
BIST
15:211.180
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -15,60
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:216,9476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0868
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:218,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0845
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:21429,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 429,54
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|60.946.304
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.165.592
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.183.152
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.471.321
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|30.964.002
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.100.587
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,88
|1.747.124.614
|% 0,53
|
|GUSGR
|6,11
|1.449.755.594
|% 7,95
|
|KRDMD
|3,13
|919.294.377
|% 0,64
|
|EKGYO
|2,29
|850.640.988
|% -1,29
|
|GARAN
|7,55
|744.991.199
|% -2,83
|
|EKGYO
|2,29
|850.640.988
|% -1,29
|
|KRDMD
|3,13
|919.294.377
|% 0,64
|
|IHLAS
|0,94
|253.239.321
|% -5,05
|
|GUSGR
|6,11
|1.449.755.594
|% 7,95
|
|GSDHO
|2,65
|451.459.384
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9135
|8,9582
|% 1,04
|
|Frank
|7,5312
|7,5766
|% 1,26
|
|Riyal
|1,8452
|1,8545
|% 1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-15,87
|
|Altın Gr.
|430
|430
|1,00
|
|Cumhuriyet
|2.818
|2.853
|26,20
|
|Tam
|2.903
|2.934
|27,00
|
|Yarım
|1.409
|1.432
|13,20
|
|Çeyrek
|707
|717
|6,60
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,57
|-1,05
|
|Gümüş Gr.
|5,25
|5,27
|-0,17
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
|
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