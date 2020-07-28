Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.07.2020 15:32
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Finansal tablo formatındaki değişiklik hakkında:
06.04.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurduğumuz Bağlı Ortaklığımız Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'deki tüm paylarımızı devretmiş olmamız sebebiyle bu dönem mali tablolarımıza konsolide edilmeyecektir. 
30.06.2020 tarihinden itibaren mali tablolarımız "Konsolide Olmayan Mali Tablo"(Solo) formatında açıklanmaya başlanacaktır. 
Kamuoyunun Bilgisine Sunarız. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862427


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:211.180
Değişim :  -1,30% |  -15,60
Açılış :  1.197  
Önceki Kapanış :  1.196  
En Yüksek
1.198 En Düşük
1.175
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FMIZP 100,10 60.946.304 % 10,00  
KENT 2.675,50 43.165.592 % 10,00  
KONYA 500,60 89.183.152 % 10,00  
KRGYO 5,50 17.471.321 % 10,00  
DOKTA 28,16 30.964.002 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9135 8,9582 % 1,04  
Frank 7,5312 7,5766 % 1,26  
Riyal 1,8452 1,8545 % 1,05  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.927 -15,87  
Altın Gr. 430 430 1,00  
Cumhuriyet 2.818 2.853 26,20  
Tam 2.903 2.934 27,00  
Yarım 1.409 1.432 13,20  
Çeyrek 707 717 6,60  
Gümüş.Ons 23,53 23,57 -1,05  
Gümüş Gr. 5,25 5,27 -0,17  
B. Petrol 43,94 43,94 0,04  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru