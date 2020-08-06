***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.08.2020 19:02
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Mustafa Uğur Bayraktar, Şirketimizdeki Yönetim Kurulu üyeliği ve diğer görevlerinden
06.08.2020 tarihi itibariyle istifa etmiştir.
Kamuoyu ve pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866180
BIST
11:33997
En Yüksek
|Değişim
|: -3,61%
|| -37,30
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
995
11:337,3435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1149
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3445
En Düşük
7,2144
11:338,6927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0803
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7001
En Düşük
8,5597
11:33484,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,46
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.511.358
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|30.272.016
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|92.485.995
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|188.004
|% 9,85
|
|KARTN
|494,10
|5.965.920
|% -10,00
|
|CEMAS
|1,35
|31.231.444
|% -10,00
|
|IEYHO
|0,72
|5.073.377
|% -10,00
|
|IHGZT
|2,16
|646.129
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,61
|1.282.357
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,72
|694.293.065
|% -8,99
|
|SISE
|5,77
|453.677.952
|% 0,35
|
|ASELS
|14,53
|360.151.404
|% -4,85
|
|GARAN
|6,32
|327.384.988
|% -2,32
|
|AKBNK
|4,57
|253.628.619
|% -2,77
|
|EKGYO
|1,72
|694.293.065
|% -8,99
|
|TSKB
|0,99
|100.783.876
|% -4,81
|
|SISE
|5,77
|453.677.952
|% 0,35
|
|KRDMD
|2,44
|160.659.060
|% -5,79
|
|YKBNK
|1,99
|119.456.866
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5587
|9,6066
|% 0,96
|
|Frank
|7,9874
|8,0355
|% 0,97
|
|Riyal
|1,9463
|1,9560
|% 1,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.059
|2.059
|-4,36
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,84
|
|Cumhuriyet
|3.357
|3.407
|238,00
|
|Tam
|3.304
|3.511
|50,60
|
|Yarım
|1.604
|1.692
|14,60
|
|Çeyrek
|804
|851
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|28,23
|28,26
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|-0,02
|
|B. Petrol
|44,97
|44,97
|-0,12
|
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