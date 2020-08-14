***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.07.2020 tarihinde Şirketimizce yapılan KAP açıklaması kapsamında, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu ile yapılan yazışmalarda bildirildiği üzere, Şirket alacaklarının tahsili için borçlu Uğur Bayraktar, Müjdat Uslu ve Erdal Can Alkoçlar'a borç tutarlarını faizi ile birlikte ödemeleri noter kanalı ile ihtar edilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869184BIST