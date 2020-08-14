***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 19:07
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.07.2020 tarihinde Şirketimizce yapılan KAP açıklaması kapsamında, Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurumu ile yapılan yazışmalarda bildirildiği üzere, Şirket alacaklarının tahsili için borçlu Uğur Bayraktar, Müjdat Uslu ve Erdal Can Alkoçlar'a borç tutarlarını faizi ile birlikte ödemeleri noter kanalı ile ihtar edilmiştir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869184
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
18:057,3872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0463
|Açılış
|: 7,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3873
En Düşük
7,3269
18:058,7486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0705
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7545
En Düşük
8,6435
18:05460,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,04
|Açılış
|: 460,98
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3827
|7,3872
|% 0,63
|
|Euro
|8,7344
|8,7486
|% 0,81
|
|Sterlin
|9,6436
|9,6920
|% 0,86
|
|Frank
|8,0915
|8,1403
|% 0,70
|
|Riyal
|1,9637
|1,9736
|% 0,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.944
|-9,89
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|-1,18
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,34
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|-0,23
|