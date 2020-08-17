***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020-14.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar14.08.2020 tarihinde Şirketimizce yapılan KAP açıklaması kapsamında, Şirket alacaklarının tahsili için noter kanalı ile gönderilen ihtarnamelerleBorçlu Uğur Bayraktar'dan Şirket kayıtlarında mevcut 8.115.398,43 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile,Borçlu Müjdat Uslu'dan Şirket kayıtlarında mevcut 20.479.200,00 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile veBorçlu Erdal Can Alkoçlar'dan Şirket kayıtlarında mevcut 18.338.048,96 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile ödemeleri talep edilmiştir.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869564BIST