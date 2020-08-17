***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2020 20:35
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020-14.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14.08.2020 tarihinde Şirketimizce yapılan KAP açıklaması kapsamında, Şirket alacaklarının tahsili için noter kanalı ile gönderilen ihtarnamelerle
Borçlu Uğur Bayraktar'dan Şirket kayıtlarında mevcut 8.115.398,43 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile,
Borçlu Müjdat Uslu'dan Şirket kayıtlarında mevcut 20.479.200,00 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile ve
Borçlu Erdal Can Alkoçlar'dan Şirket kayıtlarında mevcut 18.338.048,96 TL alacağı ödeme tarihine kadar işleyecek faiz ve diğer fer-i leri ile ödemeleri talep edilmiştir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869564
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
18:057,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3989
En Düşük
7,3558
18:058,7814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0675
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7910
En Düşük
8,7054
18:05470,91
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 10,80
|Açılış
|: 470,91
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
473,00
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|26,40
|8.336.125
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,94
|67.365.661
|% 10,00
|
|BURCE
|24,64
|15.822.336
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|46.851.836
|% 9,99
|
|KENT
|2.518,50
|22.811.749
|% 9,98
|
|PKENT
|698,40
|1.660.718
|% -10,00
|
|RALYH
|14,50
|23.762.357
|% -9,99
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|SILVR
|4,50
|67.952.111
|% -9,82
|
|KATMR
|3,95
|134.261.820
|% -9,20
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% -9,90
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 3,30
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 4,40
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 1,45
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 6,37
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 2,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3863
|7,3915
|% 0,47
|
|Euro
|8,7590
|8,7805
|% 0,76
|
|Sterlin
|9,6564
|9,7048
|% 0,61
|
|Frank
|8,1233
|8,1723
|% 0,77
|
|Riyal
|1,9645
|1,9744
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.982
|36,95
|
|Altın Gr.
|470
|470
|10,21
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,25
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|0,46
|