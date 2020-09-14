***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2020-14.08.2020-17.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket alacaklarının tahsili için noter kanalı ile gönderilen ihtarnameye cevaben, Borçlu Erdal Can Alkoçlar Şirket'e gönderdiği ihtarname ileErdal Can Alkoçlar'ın Şirketimize olan borcunun, Şirketimizin eski yönetim kurulu başkanı Uğur Bayraktar tarafında 21.08.2019 tarihinde üstlenildiği bildirilmiş ve taraflar arasında 21.08.2019 tarihinde imzalandığı iddia edilen, resmi şekilde düzenlenmemiş bir sözleşme iletilmiştir.Yönetim Kurulu'muz süreci takip etmekte olup, Sermaye Piyasası Kurumu ve diğer ilgili makamlara konu hakkında bilgi verilecektir.Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875007BIST