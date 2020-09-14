***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 19:01
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020-14.08.2020-17.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket alacaklarının tahsili için noter kanalı ile gönderilen ihtarnameye cevaben, Borçlu Erdal Can Alkoçlar Şirket'e gönderdiği ihtarname ile
Erdal Can Alkoçlar'ın Şirketimize olan borcunun, Şirketimizin eski yönetim kurulu başkanı Uğur Bayraktar tarafında 21.08.2019 tarihinde üstlenildiği bildirilmiş ve taraflar arasında 21.08.2019 tarihinde imzalandığı iddia edilen, resmi şekilde düzenlenmemiş bir sözleşme iletilmiştir.
Yönetim Kurulu'muz süreci takip etmekte olup, Sermaye Piyasası Kurumu ve diğer ilgili makamlara konu hakkında bilgi verilecektir.
Kamuoyunun ve pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875007
BIST
18:051.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
18:057,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0229
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,5020
En Düşük
7,4451
18:058,8956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
18:05471,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 4,83
|Açılış
|: 470,98
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
472,73
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FADE
|6,16
|12.311.374
|% 10,00
|
|MMCAS
|4,84
|4.332.006
|% 10,00
|
|ARMDA
|64,90
|14.508.501
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.563.983
|% 10,00
|
|PETUN
|21,56
|124.888.101
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|119.804.157
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|185.697.719
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|1.063.573
|% -9,29
|
|DIRIT
|1,96
|3.554.769
|% -8,84
|
|CRDFA
|5,06
|27.603.782
|% -6,64
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|KRDMD
|3,15
|2.679.923.555
|% 2,61
|
|IHLAS
|1,06
|539.941.815
|% -0,93
|
|SISE
|6,43
|1.457.715.440
|% 3,21
|
|PETKM
|4,30
|914.510.323
|% 1,18
|
|ODAS
|2,63
|486.045.285
|% -0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4915
|7,4955
|% 0,31
|
|Euro
|8,8862
|8,8956
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,6140
|9,6622
|% 0,84
|
|Frank
|8,2254
|8,2749
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9924
|2,0024
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|14,24
|
|Altın Gr.
|471
|471
|5,13
|
|Cumhuriyet
|3.126
|3.173
|28,00
|
|Tam
|3.111
|3.188
|25,51
|
|Yarım
|1.504
|1.542
|12,34
|
|Çeyrek
|754
|771
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,15
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,12
|
|B. Petrol
|39,70
|39,70
|-0,13
|