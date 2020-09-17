***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.09.2020 18:26
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.07.2020 - 06.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2020 sayılı tarihli toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Mustafa Uğur Bayraktar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Oğuz KAYHAN'ın,
Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Necati Özdemir'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Zafer ÇAKIRTAŞ'ın,
yerine atandıkları üyelerin görev sürelerini tamamlanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve üyeliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
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|Açılış
|: 1.106
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.100
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En Yüksek
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|: 7,5760
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|Önceki Kapanış
|: 7,5240
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7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9573
En Yüksek
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|: 1,01%
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|: 8,9250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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En Düşük
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18:05472,41
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|Açılış
|: 472,41
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|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5462
|7,5506
|% 0,62
|
|Euro
|8,9374
|8,9555
|% 0,99
|
|Sterlin
|9,7537
|9,8026
|% 0,49
|
|Frank
|8,2728
|8,3227
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0066
|2,0166
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,21
|
|Altın Gr.
|472
|472
|-0,59
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,96
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|0,00
|
|B. Petrol
|43,46
|43,46
|1,24
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Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
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17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
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17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem