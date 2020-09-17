***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.07.2020 - 06.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.09.2020 sayılı tarihli toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu üyesi sayın Mustafa Uğur Bayraktar'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Oğuz KAYHAN'ın,Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Necati Özdemir'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip sayın Zafer ÇAKIRTAŞ'ın,yerine atandıkları üyelerin görev sürelerini tamamlanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmalarına ve üyeliklerinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501BIST