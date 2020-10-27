***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 14:29
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.10.2020 sayılı tarihli toplantısında
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zafer ÇAKIRTAŞ'ın sağlık sorunları nedeniyle istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sayın Ali Orhan YALÇINKAYA'nın, yerine atandığı üyenin görev sürelerini tamamlanmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884310
BIST
17:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.144
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|Önceki Kapanış
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1.158
En Düşük
1.134
17:048,1813
En Yüksek
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|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1700
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|Önceki Kapanış
|: 8,0840
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8,2088
En Düşük
8,0708
17:049,6852
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
|: 494,44
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502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:02
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.747.071
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|168.998.805
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.596.043
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.558.100
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|GARAN
|6,85
|953.090.674
|% 1,18
|
|RTALB
|51,10
|875.492.261
|% 3,19
|
|SISE
|6,39
|828.391.406
|% 1,43
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|TSKB
|2,03
|1.780.355.231
|% 5,73
|
|SKBNK
|1,83
|761.730.480
|% 7,02
|
|EKGYO
|1,71
|517.391.622
|% 1,79
|
|ALBRK
|1,70
|381.087.613
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,13
|469.195.839
|% 1,91
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1803
|8,1830
|% 1,23
|
|Euro
|9,6819
|9,6870
|% 1,41
|
|Sterlin
|10,6174
|10,6706
|% 1,15
|
|Frank
|8,9744
|9,0284
|% 1,19
|
|Riyal
|2,1717
|2,1825
|% 1,05
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
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|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,34
|
Seans Raporu
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