***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize bugün Denizbank A.Ş. tarafından yapılan bildirimleŞirketimizin kredi borçlarının tahsili amacıyla Denizbank A.Ş.tarafından başlatılan İstanbul 5. İcra Müdürlüğü'nün 2019/29105 E. sayılı dosyası kapsamında, 3.256.327.-TL kredi borcu ile 133.952.-TL vekalet ücreti ve 183.573.-TL icra harcının tahsil edildiği, işbu alacaklar sebebiyle yapılan bütün cebri icra işlemlerinin sonlandırıldığı, tüm hacizlerin fek edildiği ve icra dosyasının kapatıldığı tarafımıza iletilmiştir.Takip konusu kredi borcunun kapanması ile Şirketimizin bankalara olan tüm kısa ve uzun vadeli borçlarımız tamamen kapatılmıştır.Bu kapsamda, SPK onayındaki taslak izahname ile gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına ilişkin 30.09.2020 tarihinde KAP'ta açıklanan Fon Kullanım Raporu, revize edilerek KAP'ta duyurulacak ve SPK'ya iletilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888980BIST