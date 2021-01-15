***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.01.2021 17:46
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB (Vergi Dairesi) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.
Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB(Vergi Dairesi) ve İTO borçları ilgili kanun çerçevesinde taksitli olarak ödenecek olup toplam tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Kamuoyuna ve Hissedarlarımıza duyurulur.
Yapılandırma Yeri
Yapılandırma Borç (TL)
Taksitlendirme Bedeli (TL)
Ödenecek Taksitli Tutar (TL)
Sosyal Güvenlik Müdürlükleri
55.955,43
8.347,21
64.302,64
Gelir İdaresi Başkanlıkları
624.034,57
93.536,93
717.571,50
İstanbul Ticaret Odası
51.901,34
51.901,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902665
BIST
18:051.524
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -22,11
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.516
18:057,4746
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1137
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,5102
En Düşük
7,3521
18:059,0360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0677
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0938
En Düşük
8,9346
18:05441,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,64
|Açılış
|: 441,17
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
444,73
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|35,20
|807.629
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.276.821
|% 10,00
|
|PKART
|18,72
|71.496.940
|% 9,99
|
|POLTK
|481,10
|4.183.165
|% 9,99
|
|MAALT
|189,40
|183.110.285
|% 9,99
|
|SUMAS
|68,45
|464.776
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|38.281.362
|% -9,98
|
|ISKUR
|350.000,00
|350.000
|% -8,38
|
|ISBIR
|4.100,00
|2.757.128
|% -7,97
|
|TACTR
|13,14
|1.796.126
|% -6,74
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|KOZAL
|116,10
|2.060.992.555
|% 5,07
|
|THYAO
|13,23
|1.731.828.423
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|EKGYO
|2,45
|1.553.644.463
|% -1,21
|
|DOHOL
|3,46
|1.720.364.535
|% -4,68
|
|TSKB
|1,88
|833.872.287
|% 0,53
|
|SKBNK
|1,59
|574.715.737
|% -3,05
|
|SISE
|7,82
|2.728.563.543
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4712
|7,4756
|% 1,56
|
|Euro
|9,0302
|9,0379
|% 0,78
|
|Sterlin
|10,1362
|10,1870
|% 0,85
|
|Frank
|8,3766
|8,4270
|% 1,35
|
|Riyal
|1,9884
|1,9983
|% 1,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-13,76
|
|Altın Gr.
|441
|442
|4,03
|
|Cumhuriyet
|2.931
|2.975
|22,00
|
|Tam
|2.921
|2.998
|30,06
|
|Yarım
|1.412
|1.450
|14,54
|
|Çeyrek
|708
|725
|7,27
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,83
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,98
|-0,08
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-1,30
|