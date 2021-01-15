***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB (Vergi Dairesi) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu), GİB(Vergi Dairesi) ve İTO borçları ilgili kanun çerçevesinde taksitli olarak ödenecek olup toplam tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Kamuoyuna ve Hissedarlarımıza duyurulur.Yapılandırma YeriYapılandırma Borç (TL)Taksitlendirme Bedeli (TL)Ödenecek Taksitli Tutar (TL)Sosyal Güvenlik Müdürlükleri55.955,438.347,2164.302,64Gelir İdaresi Başkanlıkları624.034,5793.536,93717.571,50İstanbul Ticaret Odası51.901,3451.901,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902665BIST