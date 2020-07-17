***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020-16.06.2020-14.05.2020-Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıArtı Yatırım Holding A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiYalçın YALÇINKAYAPay Alım Teklifi Fiyatı (TL)0,87Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım KuruluşuPiramit Menkul Kıymetler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi20/07/2020Başlangıç Saati09.00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi05/08/2020Bitiş Saati17.00AçıklamalarArtı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, 22.04.2020 tarihli Pay Alım / Satım Protokolü kapsamında Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den zorunlu pay alım teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin diğer ortaklarına 0,87 TL'den 20.07.2020 – 05.08.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2020 tarih ve 44/905 sayılı toplantısında onaylanan pay alım teklifi bilgi formu ve bu kapsamda hazırlanan talep formu ve bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860309BIST