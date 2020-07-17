***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
17.07.2020 17:55
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )
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Türkçe
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020-16.06.2020-14.05.2020-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
Artı Yatırım Holding A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Yalçın YALÇINKAYA
Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)
0,87
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
20/07/2020
Başlangıç Saati
09.00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
05/08/2020
Bitiş Saati
17.00
Açıklamalar
Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, 22.04.2020 tarihli Pay Alım / Satım Protokolü kapsamında Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den zorunlu pay alım teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şirketin diğer ortaklarına 0,87 TL'den 20.07.2020 – 05.08.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.07.2020 tarih ve 44/905 sayılı toplantısında onaylanan pay alım teklifi bilgi formu ve bu kapsamda hazırlanan talep formu ve bilgilendirme notu ekte sunulmaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860309
BIST