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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim

22.07.2020 20:07
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Artı Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ARTI

İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Yalçın Yalçınkaya
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 10963
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.07.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.08.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00

Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 0,87
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 0,87

Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 20.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 21.07.2020 0 0 0 0 0
B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 22.07.2020 0 0 0 0 0

Ek Açıklamalar
Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den 20.07.2020 – 05.08.2020 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine, 22.07.2020 tarihi itibariyle katılan olmamıştır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861262


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 1.827,50 84.958.014 % 10,00  
ADEL 18,48 44.271.201 % 10,00  
CEMTS 11,00 197.691.382 % 10,00  
BUCIM 6,27 55.643.458 % 10,00  
KLNMA 47,52 85.947.476 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6936 8,7372 % 0,42  
Frank 7,3378 7,3820 % 0,83  
Riyal 1,8211 1,8303 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 22,74  
Altın Gr. 411 411 6,92  
Cumhuriyet 2.666 2.688 42,00  
Tam 2.746 2.758 43,00  
Yarım 1.333 1.349 21,00  
Çeyrek 669 675 10,50  
Gümüş.Ons 22,70 22,74 1,43  
Gümüş Gr. 5,00 5,00 0,33  
B. Petrol 44,23 44,23 -0,09  
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