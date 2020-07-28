***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Artı Yatırım Holding A.Ş. Paylarında Yapılan Zorunlu Pay Alım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ARTIİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Yalçın YalçınkayaPay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 10963Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.07.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 05.08.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıB Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 0,87B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 Hamiline Değil İMTİYAZ YOK 0,87Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, ARTI, TRETKYO00017 20.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 21.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 22.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 23.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 24.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 27.07.2020 0 0 0 0 0B Grubu, ARTI, TRETKYO00017 28.07.2020 0 0 0 0 0Ek AçıklamalarArtı Yatırım Holding A.Ş.'nin oy haklarının %90,99'una tekabül eden 100.000 TL nominal değerli (A) grubu imtiyazlı payların, Sn. Yalçın YALÇINKAYA tarafından satın alınması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında, 07.05.2020 tarihinde Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden diğer payların sahiplerine Yalçın YALÇINKAYA tarafından 0,87 TL'den 20.07.2020 – 05.08.2020 tarihleri arasında yapılacak pay alım teklifine, 28.07.2020 tarihi itibariyle katılan olmamıştır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862874BIST