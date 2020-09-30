***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında, 40.000.000 TL arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000 TL fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877398BIST