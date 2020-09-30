***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
30.09.2020 13:00
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 10.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %400 oranında, 40.000.000 TL arttırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Taslak İzahname ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Bu işlem kapsamında sermaye artırımından elde edilecek 40.000.000 TL fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin rapor, Pay Tebliği'nin (VII-128.1) 33'üncü maddesi kapsamında ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877398
BIST
13:191.135
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 11,80
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.135
En Düşük
1.129
13:197,7738
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0430
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
13:199,1075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0712
|Açılış
|: 9,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0797
13:19471,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -5,35
|Açılış
|: 471,19
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler13:19
|KENT
|334,10
|1.323.433
|% 39,15
|
|KNFRT
|19,14
|50.300.300
|% 10,00
|
|BALAT
|9,24
|1.375.014
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|5.662.971
|% 10,00
|
|MERKO
|12,00
|1.579.212
|% 9,99
|
|JANTS
|214,20
|6.004.186
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|894.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|19.817,10
|977.918
|% -10,00
|
|YONGA
|36,10
|4.178.503
|% -9,98
|
|BRYAT
|177,80
|110.556.040
|% -9,97
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|KARSN
|3,12
|662.832.136
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|567.092.384
|% 2,13
|
|SISE
|7,16
|1.198.740.545
|% -3,11
|
|ASELS
|18,96
|1.743.874.098
|% 1,88
|
|GARAN
|7,02
|647.552.480
|% 1,74
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7696
|7,7738
|% -0,55
|
|Euro
|9,0977
|9,1075
|% -0,78
|
|Sterlin
|9,9498
|9,9997
|% -0,61
|
|Frank
|8,3952
|8,4457
|% -0,80
|
|Riyal
|2,0673
|2,0776
|% -0,43
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-14,62
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,57
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-32,00
|
|Tam
|3.108
|3.186
|-34,14
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-16,51
|
|Çeyrek
|753
|771
|-8,26
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|-0,15
|
|B. Petrol
|41,05
|41,05
|-0,51
|