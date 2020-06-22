***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









n 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilMURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye DeğilNECATİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852276BIST