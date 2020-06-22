***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.06.2020 13:16
n 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA UĞUR BAYRAKTAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Bağımsız Üye Değil
NECATİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852276
BIST
16:02115.276
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 1.664,22
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.447
En Düşük
114.267
16:026,8502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8592
En Düşük
6,8353
16:027,6928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0397
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
16:02386,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 2,59
|Açılış
|: 386,60
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|6,38
|42.224.087
|% 10,00
|
|PEKGY
|7,70
|18.890.772
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,48
|376.442.353
|% 9,99
|
|RTALB
|35,72
|85.763.605
|% 9,98
|
|GLRYH
|15,36
|30.121.826
|% 9,95
|
|UZERB
|4,33
|345.154
|% -9,98
|
|GSRAY
|3,02
|285.598.286
|% -7,08
|
|TSGYO
|3,41
|20.228.714
|% -6,83
|
|SNPAM
|7,36
|15.311.445
|% -6,60
|
|NIBAS
|9,01
|17.100.182
|% -5,95
|
|GARAN
|8,56
|1.880.471.459
|% 2,76
|
|VAKBN
|5,41
|1.493.395.331
|% 2,46
|
|HALKB
|6,49
|1.145.608.656
|% 6,22
|
|THYAO
|12,68
|1.056.026.146
|% 1,28
|
|AKBNK
|6,15
|858.345.208
|% 2,67
|
|EKGYO
|1,90
|638.744.640
|% 2,70
|
|VAKBN
|5,41
|1.493.395.331
|% 2,46
|
|GARAN
|8,56
|1.880.471.459
|% 2,76
|
|KRDMD
|2,95
|598.142.879
|% 1,03
|
|YKBNK
|2,44
|442.502.994
|% 2,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4740
|8,5165
|% 0,55
|
|Frank
|7,1789
|7,2222
|% 0,28
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|11,71
|
|Altın Gr.
|386
|386
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.508
|2.521
|34,30
|
|Tam
|2.573
|2.584
|33,20
|
|Yarım
|1.254
|1.264
|17,20
|
|Çeyrek
|629
|633
|8,60
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,08
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,21
|
Seans Raporu
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16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2108, 38 artarak (% 1.60 ) 133, 906
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16:08GUBRF
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16:07OYAYO
Yüzde 8.87 oranında artışla 7.12 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 576, 698 adet işlem