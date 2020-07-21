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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.07.2020 20:53
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Faruk Kırbıyık Hukuk Müşaviri 21.07.2020 0216 545 9595 info@artiyatirimholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902738,703320




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861043


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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Açılış :  120.171  
Önceki Kapanış :  119.281  
En Yüksek
120.586 En Düşük
117.160
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,31 22.793.875 % 10,00  
YONGA 29,04 545.894 % 10,00  
QNBFL 92,40 21.384.340 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.604.879 % 10,00  
MAALT 130,90 25.241.393 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6811 8,7247 % 0,30  
Frank 7,2908 7,3347 % 0,24  
Riyal 1,8150 1,8241 % -0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.842 1.842 23,82  
Altın Gr. 404 404 3,71  
Cumhuriyet 2.626 2.647 24,40  
Tam 2.705 2.717 25,10  
Yarım 1.313 1.329 12,30  
Çeyrek 659 665 6,10  
Gümüş.Ons 21,21 21,25 1,31  
Gümüş Gr. 4,66 4,67 0,28  
B. Petrol 44,38 44,38 1,10  
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