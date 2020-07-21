***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.07.2020 20:53
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Faruk Kırbıyık Hukuk Müşaviri 21.07.2020 0216 545 9595 info@artiyatirimholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902738,703320
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861043
BIST
18:05118.042
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.238,87
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
117.160
18:056,8274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0307
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8215
18:057,8777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8799
En Düşük
7,8233
18:05404,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,62
|Açılış
|: 404,31
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
405,52
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|22.793.875
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|545.894
|% 10,00
|
|QNBFL
|92,40
|21.384.340
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|11.604.879
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|25.241.393
|% 10,00
|
|DERAS
|6,84
|95.190.956
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,04
|130.304.184
|% -9,99
|
|FMIZP
|72,50
|121.681.570
|% -9,99
|
|DITAS
|27,36
|5.598.978
|% -9,10
|
|LUKSK
|20,30
|2.979.947
|% -9,05
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|AFYON
|4,66
|1.013.596.713
|% 7,87
|
|TCELL
|16,40
|906.524.399
|% 1,17
|
|GUSGR
|5,27
|860.092.629
|% -2,77
|
|EKGYO
|2,26
|1.220.274.692
|% -1,74
|
|ADESE
|2,55
|774.444.592
|% 1,59
|
|GARAN
|7,94
|2.392.828.667
|% 0,51
|
|GSDHO
|2,34
|688.095.782
|% 4,46
|
|TSKB
|1,26
|357.086.892
|% -0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6811
|8,7247
|% 0,30
|
|Frank
|7,2908
|7,3347
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% -0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|23,82
|
|Altın Gr.
|404
|404
|3,71
|
|Cumhuriyet
|2.626
|2.647
|24,40
|
|Tam
|2.705
|2.717
|25,10
|
|Yarım
|1.313
|1.329
|12,30
|
|Çeyrek
|659
|665
|6,10
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,25
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|4,66
|4,67
|0,28
|
|B. Petrol
|44,38
|44,38
|1,10
|
Seans Raporu
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17:59ECZYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.47 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 440 adet işlem
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17:58ORGE
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17:57OYLUM
Yüzde -4.66 oranında düşüşle 3.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 024, 549 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 117, 869 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 22, 526.00 milyon TL de
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17:56AKSA
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 7.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 960, 613 adet işlem