***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.08.2020 19:03
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866184
BIST
18:051.034
En Yüksek
|Değişim
|: -5,26%
|| -57,40
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.034
18:057,2253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,1807
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3110
En Düşük
7,0287
18:058,6037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,71%
|| 0,2270
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
18:05478,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,71%
|| 17,14
|Açılış
|: 478,92
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|39.663.804
|% 10,00
|
|EKIZ
|9,36
|3.002.318
|% 9,99
|
|RTALB
|47,18
|97.630.824
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|41.039.827
|% 9,97
|
|ERSU
|4,42
|43.450.445
|% 9,95
|
|AKCNS
|10,35
|12.253.054
|% -10,00
|
|ORMA
|10,80
|408.925
|% -10,00
|
|DZGYO
|8,37
|22.793.139
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|6.232.131
|% -10,00
|
|SASA
|11,34
|299.808.439
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|SISE
|5,75
|1.212.959.607
|% -7,85
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|ASELS
|15,27
|1.127.802.903
|% -9,32
|
|EKGYO
|1,89
|2.424.679.256
|% -9,57
|
|ODAS
|2,12
|614.558.344
|% -9,40
|
|YKBNK
|2,06
|505.126.736
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,70
|1.173.509.761
|% -6,37
|
|GARAN
|6,47
|1.536.053.531
|% -4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4796
|9,5272
|% 2,90
|
|Frank
|7,9126
|7,9603
|% 2,42
|
|Riyal
|1,9227
|1,9323
|% 2,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.060
|21,76
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,19
|
|Cumhuriyet
|3.176
|3.334
|240,30
|
|Tam
|3.271
|3.451
|267,00
|
|Yarım
|1.588
|1.672
|118,10
|
|Çeyrek
|796
|841
|62,90
|
|Gümüş.Ons
|28,42
|28,45
|1,48
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,23
|45,23
|0,04
|
Seans Raporu
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -47, 39 kaybederek (% -3.86 ) 1, 181
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17:58XU100
Endeks 1, 043 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 49 altında . İşlem hacmi 22, 206.00 milyon TL de
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Yüzde -8.92 oranında düşüşle 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 200, 030 adet işlem
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17:57TMPOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.77 lira fiyatla işlem gören hissede 242, 075 adet işlem
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17:56GUSGR
Yüzde -9.86 oranında düşüşle 5.12 lira fiyatla işlem gören hissede 161, 548, 728 adet işlem