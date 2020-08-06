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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.08.2020 19:03
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866184


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 5,50 39.663.804 % 10,00  
EKIZ 9,36 3.002.318 % 9,99  
RTALB 47,18 97.630.824 % 9,98  
KLGYO 8,71 41.039.827 % 9,97  
ERSU 4,42 43.450.445 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4796 9,5272 % 2,90  
Frank 7,9126 7,9603 % 2,42  
Riyal 1,9227 1,9323 % 2,64  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.060 2.060 21,76  
Altın Gr. 479 479 17,19  
Cumhuriyet 3.176 3.334 240,30  
Tam 3.271 3.451 267,00  
Yarım 1.588 1.672 118,10  
Çeyrek 796 841 62,90  
Gümüş.Ons 28,42 28,45 1,48  
Gümüş Gr. 6,61 6,62 0,51  
B. Petrol 45,23 45,23 0,04  
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