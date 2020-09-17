***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye DeğilMURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riski Erken Saptanması Komitesi ÜyesiOĞUZ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiZAFER ÇAKIRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875514BIST