***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.09.2020 19:06
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riski Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OĞUZ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ZAFER ÇAKIRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875514
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.111
En Düşük
1.100
18:057,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0472
|Açılış
|: 7,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5648
En Düşük
7,4825
18:058,9499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0824
|Açılış
|: 8,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9499
En Düşük
8,8040
18:05471,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,39
|Açılış
|: 471,64
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5427
|7,5513
|% 0,63
|
|Euro
|8,9328
|8,9483
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7349
|9,7837
|% 0,29
|
|Frank
|8,2581
|8,3078
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0057
|2,0157
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,69
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|1,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
-
17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem