***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.09.2020 15:19
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riski Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OĞUZ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ZAFER ÇAKIRTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875656
BIST
16:241.113
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:247,5755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0288
|Açılış
|: 7,5910
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5765
En Düşük
7,5327
16:248,9673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0134
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
16:24474,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,72
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:23
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5717
|7,5756
|% 0,38
|
|Euro
|8,9610
|8,9666
|% 0,14
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,80
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|9,09
|
|Çeyrek
|761
|778
|4,55
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|-0,01
|
Seans Raporu
16:23
daha fazla
-
16:38KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 269 adet işlem
-
16:37RAYSG
Yüzde 7.63 oranında artışla 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 607 adet işlem
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 38 artarak (% 0.14 ) 1, 018
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, ARTI, BMELK, COSMO, OSMEN, UZERB, ROYAL, TKURU, YBTAS
-
16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANEL, YONGA, TACTR, BRKO