***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2020 13:28
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@artiyatirimholding.com.tr
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad.No:22 34674 - Üsküdar/İSTANBUL 0216 970 9536 0216 428 68 00
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Faruk Kırbıyık Hukuk Müşaviri 21.07.2020 0216 970 9536 info@artiyatirimholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902738,703320
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877403
BIST
16:501.141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 17,46
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.142
En Düşük
1.129
16:507,7712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:509,0932
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0855
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,2060
En Düşük
9,0775
16:50471,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,23
|Açılış
|: 471,31
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:50
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|444.548.479
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.691.904
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.524.666
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|116.020.185
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,51
|4.420.026.197
|% 1,62
|
|ASELS
|19,43
|3.178.546.706
|% 4,41
|
|GARAN
|7,05
|1.341.912.182
|% 2,17
|
|KARSN
|3,12
|890.455.446
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|714.797.932
|% 2,13
|
|SISE
|7,51
|4.420.026.197
|% 1,62
|
|KARSN
|3,12
|890.455.446
|% 4,70
|
|KRDMD
|3,35
|714.797.932
|% 2,13
|
|GARAN
|7,05
|1.341.912.182
|% 2,17
|
|ASELS
|19,43
|3.178.546.706
|% 4,41
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7669
|7,7712
|% -0,58
|
|Euro
|9,0834
|9,0932
|% -0,93
|
|Sterlin
|9,9614
|10,0113
|% -0,50
|
|Frank
|8,3810
|8,4315
|% -0,96
|
|Riyal
|2,0660
|2,0764
|% -0,49
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|-13,16
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,23
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|-25,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|-33,01
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|-15,96
|
|Çeyrek
|754
|771
|-7,99
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,14
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|0,02
|
Seans Raporu
16:50
daha fazla
-
17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 1.57 ) 1, 277
-
17:01XU100
Endeks 1, 141 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 791.00 milyon TL de
-
17:00UTPYA
Yüzde 7.06 oranında artışla 14.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 995, 449 adet işlem
-
16:59EGCYH
Yüzde 9.38 oranında artışla 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 811, 107 adet işlem
-
16:58YESIL
Yüzde 7.46 oranında artışla 26.50 lira fiyatla işlem gören hissede 873, 109 adet işlem