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***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.09.2020 13:28
GÜNCEL HABERLER



***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@artiyatirimholding.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Kuzguncuk Mah.Gümüşyolu Cad.No:22 34674 - Üsküdar/İSTANBUL 0216 970 9536 0216 428 68 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ömer Faruk Kırbıyık Hukuk Müşaviri 21.07.2020 0216 970 9536 info@artiyatirimholding.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 902738,703320




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877403


BIST




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BIST En Aktif Hisseler16:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 334,10 1.689.273 % 39,15  
GUBRF 32,12 444.548.479 % 10,00  
DURDO 23,76 12.691.904 % 10,00  
KNFRT 19,14 51.524.666 % 10,00  
IZTAR 8,69 6.117.667 % 10,00  
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Dolar 7,7669 7,7712 % -0,58  
Euro 9,0834 9,0932 % -0,93  
Sterlin 9,9614 10,0113 % -0,50  
Frank 8,3810 8,4315 % -0,96  
Riyal 2,0660 2,0764 % -0,49  
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16:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.885 1.885 -13,16  
Altın Gr. 471 471 -5,23  
Cumhuriyet 3.128 3.176 -25,00  
Tam 3.109 3.187 -33,01  
Yarım 1.503 1.542 -15,96  
Çeyrek 754 771 -7,99  
Gümüş.Ons 23,78 23,81 -0,39  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,14  
B. Petrol 41,58 41,58 0,02  
Seans Raporu 16:50
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