***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.10.2020 14:53
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
YALÇIN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
ŞAHİN ARSLANTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist İcrada Görevli Bağımsız Üye Değil
MURAT SEÇİM CENMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riski Erken Saptanması Komitesi Üyesi
OĞUZ KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875501 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
ALİ ORHAN YALÇINKAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 27.10.2020 İcrada Görevli Değil - Öğretim Görevlisi Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884321
BIST
17:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,46
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:048,1813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0979
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:049,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1330
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:04501,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 6,69
|Açılış
|: 501,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|1.051.487
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.043.793
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.630.026
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.067
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|GARAN
|6,86
|959.204.285
|% 1,33
|
|RTALB
|50,70
|883.381.072
|% 2,38
|
|SISE
|6,40
|832.669.299
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.803.712.223
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|785.622.212
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.061.402
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,70
|381.882.074
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,12
|474.785.263
|% 1,44
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1797
|8,1813
|% 1,21
|
|Euro
|9,6825
|9,6852
|% 1,39
|
|Sterlin
|10,6267
|10,6800
|% 1,24
|
|Frank
|8,9804
|9,0345
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 1,12
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,33
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,23
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|32,81
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|15,87
|
|Çeyrek
|799
|817
|7,94
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,35
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|0,26
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:14ACSEL
Yüzde -9.39 oranında düşüşle 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 161, 981 adet işlem
-
17:12SAMAT
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 851, 506 adet işlem
-
17:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, GUBRF, SISE
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 35 kaybederek (% -0.32 ) 1, 031
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, CEMTS, ROYAL, KONTR, EUYO, MARTI, LINK, OSMEN, ESEN, BMELK