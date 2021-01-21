***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun gördüğü emareler ve lüzum üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarında TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 31.12.2020 hesapları dikkate alınarak hazırlanan TTK 376 bilançosunu kamumuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903660BIST