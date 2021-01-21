***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
21.01.2021 15:03
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler )
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Türkçe
TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun gördüğü emareler ve lüzum üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 376'ncı maddesi uyarında TTK 376 bilançosunun hazırlanmasına ve kamuoyuyla paylaşılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 31.12.2020 hesapları dikkate alınarak hazırlanan TTK 376 bilançosunu kamumuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903660
BIST
16:431.566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,66
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:437,3618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0573
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:438,9584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0272
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:43442,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,19
|Açılış
|: 442,56
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
441,84
BIST En Aktif Hisseler16:43
|VAKFN
|6,60
|190.763.012
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.584.921
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.441.748
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|SNGYO
|5,10
|83.479.625
|% -7,61
|
|GARAN
|10,17
|2.087.053.183
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,56
|2.012.938.003
|% 4,07
|
|KARSN
|4,55
|1.074.492.118
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,98
|1.024.689.378
|% 0,87
|
|YKBNK
|3,22
|839.597.851
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,56
|2.012.938.003
|% 4,07
|
|SKBNK
|1,61
|611.884.818
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,22
|839.597.851
|% 0,94
|
|TSKB
|1,97
|508.361.420
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.492.118
|% 9,90
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3567
|7,3618
|% -0,77
|
|Euro
|8,9511
|8,9584
|% -0,30
|
|Sterlin
|10,0813
|10,1318
|% -0,13
|
|Frank
|8,2847
|8,3346
|% -0,19
|
|Riyal
|1,9573
|1,9671
|% -0,65
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|-1,21
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|-2,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-10,06
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,86
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,44
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,98
|55,98
|-0,10
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:56EGPRO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 42.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 206, 800 adet işlem
-
16:55BASCM
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 15.50 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 819 adet işlem
-
16:53OYAYO
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 10.79 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 343, 181 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 62 kaybederek (% -0.63 ) 1, 681
-
16:52XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 26, 153.00 milyon TL de