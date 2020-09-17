***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.09.2020 18:46
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşturulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ın, üyeliğine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın seçilmelerine,
Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ın, üyeliğine ise yönetim kurulu üyesi Sn. Murat Seçim CENMAN'ın seçilmelerine,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın, üyeliklerine Sn. Murat Seçim CENMAN'ın ve Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi Sn. Av. Ömer Faruk Kırbıyık'ın atanmalarına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875507
BIST
18:051.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,55
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|: 1.106
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.100
18:057,5553
En Yüksek
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|: 0,68%
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|Açılış
|: 7,5760
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,4825
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En Yüksek
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|: 1,00%
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|: 8,9250
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|Önceki Kapanış
|: 8,8700
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En Düşük
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En Yüksek
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|Açılış
|: 471,77
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|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,61
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZMDC
|19,91
|4.180.600
|% 10,00
|
|ISKUR
|467.500,00
|907.500
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.661,10
|1.741.083
|% 10,00
|
|FMIZP
|111,10
|72.449.156
|% 10,00
|
|BALAT
|3,96
|5.481.911
|% 10,00
|
|DOBUR
|20,34
|563.578
|% -10,00
|
|PKENT
|971,10
|430.229
|% -10,00
|
|FENER
|28,86
|163.412.195
|% -9,98
|
|LKMNH
|10,82
|25.986.706
|% -9,98
|
|EGGUB
|113,60
|53.500.087
|% -9,98
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|AVOD
|4,44
|546.683.499
|% 9,90
|
|SISE
|6,40
|535.066.323
|% 0,16
|
|GARAN
|6,69
|439.146.877
|% -0,30
|
|KRDMD
|3,14
|860.815.644
|% -0,95
|
|SKBNK
|1,55
|412.252.555
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,06
|201.993.486
|% -2,75
|
|HLGYO
|2,42
|366.032.817
|% 1,26
|
|PETKM
|4,37
|632.843.475
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5479
|7,5553
|% 0,68
|
|Euro
|8,9375
|8,9561
|% 1,00
|
|Sterlin
|9,7415
|9,7904
|% 0,36
|
|Frank
|8,2635
|8,3133
|% 0,51
|
|Riyal
|2,0061
|2,0162
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-14,66
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,48
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.178
|-4,00
|
|Tam
|3.119
|3.196
|-0,55
|
|Yarım
|1.507
|1.546
|-0,27
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,14
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,53
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,48
|43,48
|1,26
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 06 artarak (% 0.09 ) 1, 237
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17:58MERKO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 163, 927 adet işlem
-
17:55KERVN
Yüzde 8.33 oranında artışla 0.52 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 733, 689 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 10, 826.00 milyon TL de
-
17:54TLMAN
Yüzde 9.92 oranında artışla 23.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 395, 748 adet işlem