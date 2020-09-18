***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak oluşturulmasına ilişkin kamuoyu açıklamasında sehven yapılan hata aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın, üyeliğine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875655BIST