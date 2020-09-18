***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
18.09.2020 15:12
***ARTI*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak oluşturulmasına ilişkin kamuoyu açıklamasında sehven yapılan hata aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Oğuz KAYHAN'ın, üyeliğine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Zafer ÇAKIRTAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875655
BIST
16:291.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
16:297,5741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0274
|Açılış
|: 7,5920
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
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7,5765
En Düşük
7,5327
16:298,9698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0159
|Açılış
|: 8,9650
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|Önceki Kapanış
|: 8,9250
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8,9815
En Düşük
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16:29474,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,92
|Açılış
|: 474,64
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler16:27
|AYCES
|77,55
|6.931.957
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.963.015
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.805,10
|814.501
|% 10,00
|
|SELGD
|3,63
|2.251.190
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|1.442.399
|% 10,00
|
|YONGA
|66,00
|2.271.522
|% -9,96
|
|TACTR
|7,46
|1.123.640
|% -9,90
|
|NUGYO
|7,65
|65.082.982
|% -9,89
|
|BRKO
|0,55
|4.523.412
|% -9,84
|
|ETILR
|3,12
|1.610.219
|% -9,57
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|VKGYO
|3,51
|389.699.311
|% 7,34
|
|KRDMD
|3,24
|1.302.177.002
|% 3,18
|
|HLGYO
|2,59
|548.800.603
|% 7,02
|
|PETKM
|4,39
|740.693.083
|% 0,46
|
|DGKLB
|2,61
|424.958.896
|% -9,06
|
|IHLAS
|1,06
|122.119.611
|% 0,00
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5711
|7,5744
|% 0,37
|
|Euro
|8,9646
|8,9692
|% 0,17
|
|Sterlin
|9,7837
|9,8328
|% 0,24
|
|Frank
|8,2856
|8,3355
|% 0,15
|
|Riyal
|2,0119
|2,0220
|% 0,31
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,48
|
|Altın Gr.
|474
|474
|2,59
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|23,00
|
|Tam
|3.136
|3.214
|17,25
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,34
|
|Çeyrek
|760
|777
|4,18
|
|Gümüş.Ons
|26,85
|26,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,20
|