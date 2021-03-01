***ARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
01.03.2021 09:22
***ARTI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin özsermayesinin negatif olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-f maddesi ve faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında Borsa kotundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913826
BIST
13:341.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 32,27
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.504
En Düşük
1.491
13:347,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -2,06%
|| -0,1531
|Açılış
|: 7,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2692
13:348,7704
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -0,1990
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7626
13:34409,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,68
|Açılış
|: 409,82
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
409,81
BIST En Aktif Hisseler13:34
|ITTFH
|2,75
|32.750.487
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.545.393
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|44.881.396
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|12.050.028
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.304.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,37
|43.643.130
|% -4,44
|
|GSRAY
|4,11
|157.758.270
|% -3,75
|
|SISE
|7,53
|1.438.949.218
|% 5,61
|
|THYAO
|13,90
|1.017.224.865
|% 3,04
|
|GARAN
|9,01
|682.808.145
|% 1,01
|
|KOZAL
|132,00
|673.884.313
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,35
|486.107.486
|% 3,20
|
|SISE
|7,53
|1.438.949.218
|% 5,61
|
|EKGYO
|2,28
|211.413.856
|% 2,24
|
|GARAN
|9,01
|682.808.145
|% 1,01
|
|THYAO
|13,90
|1.017.224.865
|% 3,04
|
|TSKB
|1,69
|123.330.244
|% 2,42
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2676
|7,2718
|% -2,06
|
|Euro
|8,7628
|8,7704
|% -2,22
|
|Sterlin
|10,1439
|10,1947
|% -1,62
|
|Frank
|7,9576
|8,0056
|% -2,12
|
|Riyal
|1,9382
|1,9479
|% -1,80
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,55
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.720
|2.789
|-58,96
|
|Yarım
|1.315
|1.349
|-28,52
|
|Çeyrek
|659
|674
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,27
|65,27
|0,84
|