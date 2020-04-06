***ARTI* *SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı
06.04.2020 20:32
***ARTI******SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )
İlgili Şirketler [SERVE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/03/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
SİNEMA ,TELEVİZYON,REKLAM,TANITIM FİLMİ,KLİP ÇEKİMİ ÜRETİM VE YAPIMCILIĞI,PRODÜKSİYONU EĞİTİM KURUMLARI FAALİYETİ,ELEKTRİK,ELEKTRONİK,MEKANİK ENERJİ,İNŞAAT VE TAAHHÜT FAALİYETİ,GIDA VE HAYVANCILIK FAALİYETİ,BÜRO VE KIRTASİYE MALZEMELERİ İTHALATI,İMALATI,İHRACATI,VE DAHİLİ TİCARETİ
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
11.559.492 TL.
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
Satılan Payların Nominal Tutarı
786.209
Beher Pay Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
786.209 TL.
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
6,80
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
-
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
-
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
06,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
15,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
- 400.966,59 ( ZARAR)
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
VEYSİ KAYNAK
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
HAYIR
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/03/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
PAZARLIK USULÜ
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
ŞİRKETİMİZ HALKA AÇIK OLDUĞUNDAN DOLAYI DÜZENLENMEMİŞTİR.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş. Aktifine kayıtlı , Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu Payların devri hususunda 30.03.2020 tarihinde Hisse satış anlaşması imzalanarak devir işlemlerine başlanmasına karar verilmişti.
Bununla ilgili KAP açıklaması 30/03/2020 tarihinde ve 11:17:57 saatinde Özel Durum açıklaması (Genel) yapılmıştı.
Sözkonusu anlaşma çerçevesinde , 06/04/2020 tarihinde Hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.
Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835474
BIST