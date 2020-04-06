***ARTI* *SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı









***ARTI******SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık SatışıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/03/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Satılan Finansal Duran Varlığın ÜnvanıSERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuSİNEMA ,TELEVİZYON,REKLAM,TANITIM FİLMİ,KLİP ÇEKİMİ ÜRETİM VE YAPIMCILIĞI,PRODÜKSİYONU EĞİTİM KURUMLARI FAALİYETİ,ELEKTRİK,ELEKTRONİK,MEKANİK ENERJİ,İNŞAAT VE TAAHHÜT FAALİYETİ,GIDA VE HAYVANCILIK FAALİYETİ,BÜRO VE KIRTASİYE MALZEMELERİ İTHALATI,İMALATI,İHRACATI,VE DAHİLİ TİCARETİSatılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi11.559.492 TL.İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihSatış KoşullarıPeşin (Cash)Satılan Payların Nominal Tutarı786.209Beher Pay Fiyatı1 TLToplam Tutar786.209 TL.Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)6,80Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)06,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)15,08Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı- 400.966,59 ( ZARAR)Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiSatın Alan Kişinin Adı/ÜnvanıVEYSİ KAYNAKKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisiHAYIRVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/03/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPAZARLIK USULÜDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniŞİRKETİMİZ HALKA AÇIK OLDUĞUNDAN DOLAYI DÜZENLENMEMİŞTİR.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş. Aktifine kayıtlı , Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu Payların devri hususunda 30.03.2020 tarihinde Hisse satış anlaşması imzalanarak devir işlemlerine başlanmasına karar verilmişti.Bununla ilgili KAP açıklaması 30/03/2020 tarihinde ve 11:17:57 saatinde Özel Durum açıklaması (Genel) yapılmıştı.Sözkonusu anlaşma çerçevesinde , 06/04/2020 tarihinde Hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835474BIST