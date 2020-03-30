***ARTI* *SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTI******SERVE*** ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [SERVE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Artı Yatırım Holding A.Ş. Aktifine kayıtlı , Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'ye ait Halka kapalı ve İmtiyazlı olan 786.209 adet A Grubu paylarının, Sayın Veysi Kaynak'a satılmasıyla ilgili görüşmeler sonucunda taraflar arasında anlaşmaya varılmış, söz konusu Payların devri hususunda 30.03.2020 tarihinde (Bugün) Hisse satış anlaşması imzalanarak devir işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.Sayın Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833176BIST