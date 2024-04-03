***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.04.2024 (Bugün) tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucundaSermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2024 tarih ve 12/279 sayılı kararı ile onaylanan İzahname çerçevesinde Şirketimizin 250.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000,00TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle 70.000.000,00 TL'ye çıkartılması nedeniyle, artırılan 20.000.000,00 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylar 27 -28 Şubat 2024 tarihlerinde Borsa İstanbul'da satılmış olup, Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 70.000.000,00 TL'ye yükselmiştir.Nakit olarak artırılan 20.000.000,00 TL nominal değerli payların halka arzı izahname setinde belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedellerinin nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu ikincil düzenlemeleri çerçevesinde tamamlanmasına bağlı olarak, Şirketimizin esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesi tadiline uygun görüş verilmesi hususu için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben onaylı tadil metninin ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine ve iş bu karar kapsamında her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine,mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266681BIST