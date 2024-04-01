***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu ‘nun 01.04.2024 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucundaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Sn.Özlem Nazlı Arıkan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü olarak atanmasına toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265285BIST