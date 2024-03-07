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***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.03.2024 16:36
***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Şirket'in faaliyet konusu her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmaktır.

Şirket, üretimini Gaziantep'te 20.518 ml kapalı, 11.112 rn2 açık alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirmekte olup Şirket'in 25.01.2023 tarihli kapasite raporuna göre halı dokuma kapasitesi 1.994.304 (m2/yıl)'dır. Bu üretim tesisinde 3,000 rn2 mamul depo ve 3.000 m2 iplik deposu olmak üzere toplam 6.000 rn2 depo alanı da mevcuttur.
Şirket, projeler dahilinde müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tasarımından başlayarak, üretim ve teslim dahil olmak üzere tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Şirket, sipariş üzerine ürettiği ve/veya standart ürün grubunda yer alan ürünlerinin tasarım, üretim ve teslim süreçlerini kendisi takip etmekte ve yerine getirmektedir. Şirket, dünya trendlerini yakından takip ederek halı tasarımı ve halı üretimi yapmakta olup ürettiği halıların yurt içindeki satışlarını bölge bayileri aracılığı ile Türkiye genelinde 1500'ün üzerinde satış noktasında yapmaktadır.


Şirketin Süresi Süresiz

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT TOLGA BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 17.03.2023 İcrada Görevli Evet 31.56 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil
DAVUT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.03.2023 İcrada Görevli Evet 68.44 A ve B Grubu Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HASAN AÇILMIŞ GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256385


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