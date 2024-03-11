***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviDAVUT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kumlu Başkan Vekili Evet 68.44 Bağımsız Üye DeğilDAVUT TOLGA BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 31.56 Bağımsız Üye DeğilMEHMET KÜRŞAT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.02.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilALİ BAŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeTUNCAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257519BIST