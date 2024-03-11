***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.03.2024 16:46
***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kumlu Başkan Vekili Evet 68.44 Bağımsız Üye Değil
DAVUT TOLGA BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 31.56 Bağımsız Üye Değil
MEHMET KÜRŞAT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.02.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ALİ BAŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257519
BIST
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18:059.132
En Düşük
|Değişim
|: -0,26%
|| -23,50
|Açılış
|: 9.337
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|Önceki Kapanış
|: 9.155
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9.132
En Yüksek
9.369
18:0532,0130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1042
|Açılış
|: 33,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
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32,1702
En Düşük
31,9269
18:0535,0108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0274
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
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35,3523
En Düşük
34,9491
18:052.247,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 13,69
|Açılış
|: 2.247,70
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|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
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2.255,40
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALVES
|41,58
|58.230.170
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|197.604.383
|% 10,00
|
|ORMA
|228,80
|8.504.352
|% 10,00
|
|TMSN
|174,90
|1.015.491.657
|% 10,00
|
|PNLSN
|102,30
|134.599.960
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|19.277.870
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.841.339
|% -10,00
|
|KLMSN
|33,88
|96.719.437
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|45.476.301
|% -9,98
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|THYAO
|280,75
|9.199.828.695
|% 0,54
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|KCHOL
|180,00
|5.613.007.409
|% 3,09
|
|OBAMS
|52,40
|5.587.623.194
|% -9,97
|
|AKBNK
|42,80
|4.875.874.953
|% 2,29
|
|ISCTR
|10,76
|4.485.892.576
|% -0,92
|
|ZOREN
|5,26
|1.009.470.450
|% -2,59
|
|EKGYO
|11,12
|1.867.891.898
|% -1,59
|
|YKBNK
|23,10
|3.400.664.471
|% 0,52
|
|EREGL
|45,78
|5.795.997.685
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0014
|32,0130
|% 0,33
|
|Euro
|34,9979
|35,0108
|% 0,08
|
|Sterlin
|42,2106
|42,4222
|% -0,66
|
|Frank
|37,5170
|37,7051
|% -0,45
|
|Riyal
|8,7845
|8,8285
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,49
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|939,02
|940,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.032,51
|1.035,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,27
|82,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,93
|2.183,25
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ORCAY
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 13.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 622, 451 adet işlem
-
17:58BIGCH
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 34.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 680, 662 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 55.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 356, 575 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 9, 160 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 97, 281.00 milyon TL de
-
17:54TGSAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 74.30 lira fiyatla işlem gören hissede 702, 596 adet işlem