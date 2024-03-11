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***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.03.2024 16:46
***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ARTMS*** ARTEMİS HALI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
DAVUT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kumlu Başkan Vekili Evet 68.44 Bağımsız Üye Değil
DAVUT TOLGA BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 21.09.2020 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Evet 31.56 Bağımsız Üye Değil
MEHMET KÜRŞAT BATALLI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 17.02.2023 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
ALİ BAŞKAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
TUNCAY YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 17.02.2023 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257519


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ALVES 41,58 58.230.170 % 10,00  
JANTS 210,10 197.604.383 % 10,00  
ORMA 228,80 8.504.352 % 10,00  
TMSN 174,90 1.015.491.657 % 10,00  
PNLSN 102,30 134.599.960 % 10,00  
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Euro 34,9979 35,0108 % 0,08  
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Frank 37,5170 37,7051 % -0,45  
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Gümüş ONS 24,49 24,51 % 0,66  
Platin 939,02 940,55 % 0,66  
Paladyum 1.032,51 1.035,51 % 0,66  
Brent Pet. 82,27 82,27 % 0,66  
Altın Ons 2.182,93 2.183,25 % 0,66  
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