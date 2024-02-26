***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ARTMS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ARTMS]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar27.02.2024 ve 28.02.2024 tarihlerinde talep toplanacak olan ARTMS.HE halka arz işlem sırasında fiyat adımı 0,01 TL olarak uygulanacak olup, talep toplama fiyatı 25,35 TL olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252085BIST